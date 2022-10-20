​​​​​​​معتصمون يطالبون الكرد في أجزاء كردستان بالانتفاض ضد الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في الحصيلة التي نشرتها في الـ 17 من شهر تشرين الأول الجاري؛ والتي تشمل ستّة أشهر من الهجمات الاحتلاليّة التركيّة ومقاومة الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا؛ أنّ دولة الاحتلال التركي شنّ 2476 هجوماً بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة على هذه المناطق.

وعليه نصبت لجنة الفعاليات والنشاطات في مدينة الحسكة مساء أمس خيمة اعتصام وذلك في ساحة السريان الواقعة بحي الناصرة بمقاطعة الحسكة، بمشاركة العشرات من المؤسسات المدنية وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

اليوم، بدأ الأهالي وممثلو عن مؤسسات الإدارة الذاتية بالتوجه إلى الخيمة، حيث ضمت الوفود عضوات وأعضاء في لجنة التربية والتعليم للإدارة الذاتية، ممثلات عن مؤتمر ستار، مجالس مقاطعة الحسكة.

وعلّقت في الخيمة صور الشهداء في قوات الدفاع الشعبي الذين استشهدوا إثر السلاح الكيماوي، بالإضافة إلى اعلام مؤتمر ستار وحركة المجتمع الديمقراطي وقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي الخيمة، قالت الإدارية في لجنة الفعاليات والنشاطات في مقاطعة الحسكة، إيفا عبد الكريم:" إن الهجمات الوحشية التي تمارسها تركيا بحق قوات الكريلا في جبال زاب، متينا، آفاشين ليست الأولى، التي تستخدم فيها الأسلحة الكيماوية"، واستنكرت الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع قائلة: " إن الهدف من هجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة هو إبادة الكرد لذلك يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا".

وناشدت الشعب الكردي في كافة الأجزاء بالتحرك والانتفاض في وجه السياسات التي تنتهجها تركيا بحق الشعب الكردي وبشكل خاص بحق الكريلا.

ومن جانبها، تطرقت العضوة في الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة نسرين مجدل لهجمات دولة الاحتلال التركي التي تستهدف شعب شمال وشرق سوريا:" إن الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد القياديين في مناطق شمال وشرق سوريا مستخدمة طائراتها المسيرة هو لإفشال مشروع الإدارة الذاتية وكسر إرادة الشعوب".

مشددة على ضرورة مواصلة خطى الشهداء حتى تحقيق النصر ونيل حرية القائد عبدالله أوجلان.

من المقرر أن تختتم فعاليات الخيمة مساء اليوم ببيان ختامي.

(س س/م ح)

ANHA