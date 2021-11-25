​​​​​​​معتصمون في سيمالكا: لن نتوقف عن حماية قيمنا المتمثلة بالشهداء وعلى PDKالاستجابة لمطالبنا

تستمر هجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) منذ الـ 23 من نيسان الماضي، وتستخدم في هذه الهجمات أسلحة كيماوية، بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحوّل إلى أداة في يد تركيا.

ولا يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني المعلومات الاستخباراتية فقط للدولة التركية، بل ينفذ الهجمات ضد قوات الكريلا، مثل كمين خليفان في الـ 28 من آب المنصرم، الذي استهدف مجموعة من مقاتلي الكريلا، وتسبّب باستشهاد 5 منهم، بينهم الشهيدان (تولهلدان رامان وسردم جودي) من أبناء روج آفا.

ما أثار سخط الشعب الكردي، الذي ينظم فعاليات منذ الـ 5 تشرين الأول في معبر سيمالكا الحدودي؛ لتسلّم جثماني الشهيدين تولهدان وسردم اللذين استشهدا في الكمين.

وقال المشارك في خيمة الاعتصام من أهالي مقاطعة الحسكة، آلجي شيخ سلو "إن اعتصامهم تحت خيمة الشرف والكرامة في معبر سيمالكا هو تلبية لنداء مجلس عوائل الشهداء، الذي نصب الخيمة الاعتصام منذ 52 يوماً؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء منطقة خليفان".

واستنكر سلو ممارسات الحزب الديمقراطي، وشدد على ضرورة الاستمرار بالفعاليات المناهضة لنهج الخيانة.

وناشد في ختام حديثه، جميع مكونات شمال وشرق سوريا المشاركة في خيمة الاعتصام حتى تحقيق مطالب المعتصمين بتسليم جثامين الشهداء".

من جانبه، أوضح عضو قوات حماية المجتمع في مقاطعة الحسكة، محمد العايد، أنه لا يحق للديمقراطي الكردستاني احتجاز جثامين شهداء كردستان، وقال: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء الذين قاوموا وناضلوا في سبيل قضية كردستان وشعبها".

وتابع العايد: "شهداؤنا أعلى وأهم القيم بالنسبة لنا، لذلك لن نتوقف عن فعالياتنا من أجل حماية هذه القيم".

(ع ع /آ)

ANHA