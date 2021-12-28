​​​​​​​معتصمو سيمالكا: الشعب سيستمر في الاعتصام حتى تسلّم جثامين الشهداء

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة منذ 5 تشرين الأول في ساحة معبر سيمالكا الحدودي؛ للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يومها الـ 85.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين ومقاتلات من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وتوافد صباح اليوم الثلاثاء، أعضاء الاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء لناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقى عضو حركة المجتمع الديمقراطي في ديرك، محمد عبد العزيز، كلمة شجب من خلالها ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وإغلاقه للمعابر.

وخاطب محمد عبد العزيز مسلحي الديمقراطي الكردستاني ومرتزقة "روج"، قائلاً: "لا يمكنكم خدمة الشعب الكردي عبر تسليم أنفسكم للفاشية التركية هذا يعتبر ارتزاقاً وعمالة". وتابع "إن حفر الخنادق حول روج آفا وإغلاقكم للمعابر يخدم أجندات الدول الفاشية".

"كالنعامة يطمرون رؤوسهم في التراب "بهذه الجملة وصف عبد العزيز رفض الديمقراطي الكردستاني الاستجابة لمطالب المعتصمين عبر إغلاق المعابر.

ولفت خلال حديثه إلى تضحيات قوات الكريلا في الدفاع عن حرية وكرامة الشعب الكردي، وقال: "إن قوات الكريلا الذين استشهدوا غدراً هم الذين دافعوا عن كردستان ولبوا نداء حماية شنكال وهولير أثناء هجوم مرتزقة داعش على جنوب كردستان"، وتابع مخاطباً الديمقراطي الكردستاني "لولاهم لكنتم لقمة سائغة للمحتل التركي".

وأكد في ختام حديثه أن الشعب الكردي سيستمر في الاعتصام على الحدود حتى تسلّم جثامين الشهداء.

(ع ع/آ)

ANHA