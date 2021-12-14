​​​​​​​معتصمو سيمالكا يحيّون مقاومة الكريلا

أطلق مجلس عوائل الشهداء في الخامس من تشرين الأول الماضي فعالية اعتصام في سيمالكا، للمطالبة بتسليم جثامين الكريلا الذين استشهدوا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ تستمر الفعالية في يومها الـ71 بمشاركة كبيرة.

وزار الفعالية اليوم أعضاء هيئة الدفاع في إقليم الجزيرة، وساروا من ساحة الفعالية حتى حدود باشور، مرددين شعارات "الشهداء لا يموتون" و "فلتمت الخيانة".

واجتمع أعضاء الهيئة على الحدود، لتدلي الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع، سوزه قامشلو، ببيان حيّت فيه مقاومة سيمالكا ومقاومة الكريلا.

ووصفت سوزه قامشلو فعالية سيمالكا بـ "فعالية الكرامة"، وذكّرت بهجوم الحزب الديمقراطي الكردستاني على الكريلا في خليفان، وقالت: "لا شكّ أن مثل هذه الهجمات قد نُفذت في السابق أيضاً.

ويُظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني وجهه الحقيقي في هجماته على مناطق الكريلا وشمال وشرق سوريا. إنّ هجماتهم خالية من أي ضمير أو أخلاق".

"المقاومة تُفشل مخططات الحزب الديمقراطي الكردستاني"

وأضافت سوزه قامشلو: "يقاوم شعب روج آفا، منذ أكثر من شهرين. ويقف جنباً إلى جنب مع مقاتليه في جبهات القتال، فيما تُفشل هذه المقاومة هجمات الدولة التركية وحليفها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد أفشلت مقاومة الكريلا جميع مخططات الحزب الديمقراطي الكردستاني. تتجسد مقاومة الكريلا في نضال الشعوب العربية والكردية والآشورية وثورة روج آفا. كما تتبنى شعوب العالم هذه الثورة".

لافتة إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على شنكال ودور الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها، وقالت: "هناك مخططات قذرة تطبق على روج آفا وجميع أجزاء كردستان. الهجمات القذرة تطال شنكال مؤخراً بتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. فليدرك أصحاب المخططات جيداً أن شعوب شنكال وعفرين وسري كانيه كانيه ليسوا ضعفاء. ثورة الشعب لن تنهزم. بإمكانهم التسبب باستشهاد شخصياتنا القيّمة لكن هذا لن يضعفنا؛ لأننا لا ندافع عن روج آفا، فقط بل عن العالم أجمع ونحن أقوياء. وصلت هذه الثورة إلى مستواها الحالي بأفكار القائد أوجلان ومبادئ ثورة المرأة. لا الدولة التركية ولا الحزب الديمقراطي الكردستاني يستطيعان القضاء على هذه الثورة".

"الالتفاف حول مقاومة الكريلا التفاف حول الإنسانية بأكملها"

واختتمت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع في إقليم الجزيرة، حديثها قائلة: "نناضل هنا من أجل شهدائنا ورفاقنا. أدعو الشعب المقاوم وعوائل الشهداء والعالم إلى أن حماية مقاومة الكريلا هي حماية للإنسانية وتبنّي لقيم الشعوب الكردية والعربية والسريانية".

ليجتمع بعد ذلك أعضاء الهيئة مع المعتصمين في الخيمة.

(ر)

ANHA