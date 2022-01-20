​​​​​​​معتصمو معبر سيمالكا: مستمرون في اعتصامنا حتى إن طالت لسنوات حتى استلام جثامين شهدائنا

لا زالت فعاليات خيمة الاعتصام مستمرة وسط المناوبات وزيارة الهيئات إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان، والذي دخل يومه الـ108 في معبر سيمالكا الحدودي للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكمين الغادر في خليفان.

ورغم برودة الشتاء وتساقط الثلوج، لا زال المعتصمون من اهالي ناحية جل آغا يناوبون تحت الخيمة مؤكدين خلال كلمات ألقوها تحت الخيمة أنهم يواصلون سعيهم لاستلام جثامين شهداء خليفان الذين استشهدوا غدراً على يد الديمقراطي الكردستاني، وبأن اعتصامهم لن يتوقف حتى وإن طال سنوات حتى تحقيق مطالب المعتصمين.

وفي 5 من تشرين الأول/اكتوبر نصب خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بناءاً على طلب عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، ومنذ ذلك الحين يتوافد مكونات شعوب شمال وشرق سوريا إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا لمطالبة حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء قوات الكريلا الذين استشهدوا على يد مسلحي الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان لذويهم.

(ع ع /ل)

ANHA