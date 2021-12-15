​​​​​​​معتقلو ( PKK) و(PAJK): غونيش و شويور استشهدا نتيجة التعذيب الوحشي

أصدر اليوم معتقلو(PKK) و(PAJK) بياناً حول فقدان المعتقلين "المريض خليل غونيش الذي كان معتقلاً في سجن الأمن المشدد رقم 2 في مدينة آمد، والمعتقل عبد الرزاق شويور الذي كان يعاني أيضاً من المرض والمعتقل في سجن شكران النموذج T التابع لناحية علي اغا في مدينة ازمير" لحياتهما.

حيث تحدث المعتقل دنيز كايا باسم المعتقلين و جاء في البيان :

"استشهد رفاقنا المعتقلين خليل غونيش وعبد الرزاق شويور نتيجة انتهاكات وسياسات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية القمعية والهمجية. سبق وأن استشهدت رفيقتنا غريبة جزر نتيجة تعرضها للتعذيب والاعتداء الجسدي.

هذه الأفعال توضح عدم استقلالية القضاء، والتكتم على قضية الرفيقة غريبة هي مسؤولية المؤسسات الرقابية. وكفى للسياسات الهمجية والعزلة المطبقة منذ 29 عاماً والمسببة لشهادة رفاقنا

نحمّل مسؤولية استشهاد رفاقنا الذين ناضلوا من أجل الحرية , المساواة والديمقراطية والحقوق، لوزارة العدل التركية وندعو إلى المساءلة الحقوقية لهذه الوزارة، لأن المسؤول الأول عن انتهاكات (AKP)و(MHP) هي وزارة العدل. على سلطات (AKP) و(MHP) ووزارة العدل التركية إطلاق سراح المعتقلين المرضى.

ونتيجة إجحاف وتقصير منظمة DMM و CPT والمحكمة الدولية في مهامها، استشهد رفاقنا وهي أيضاً مسؤولة عن ذلك . نحن على أمل أن تتحرك المنظمات الدولية وتعمل على إنهاء العزلة وإيقاف الممارسات الهمجية بحق المعتقلين وتكون البداية من ايمرالي.

مرة أخرى نؤكد أن المقاومة والنضال المستمر هو أساس الانتصار على الفاشية والسياسات القمعية لسلطات ( AKP)(MHP).

وإن وعدنا الدائم لرفاقنا الذين استشهدوا أننا سنحرص على كردستان حرة وبناء مجتمع ديمقراطي محافظ على كرامة الإنسان .

نكرر مطلبنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين المرضى . ونؤكد أن المسؤول الأول عن الانتهاكات التي تُرتكب في السجون التركية بحق المعتقلين هو حزب العدالة والتنمية(AKP) وحزب الحركة القومية(MHP) ووزارة العدل التابعة لهما.

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ANHA