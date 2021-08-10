​​​​​​​ماذا سيفعل بايدن ورئيسي في حال فشلت المحادثات النووية الإيرانية؟

مع أداء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليمين يوم الخميس، فإن التأثير على الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 سوف يتضح بسرعة، كما أن الوقت بدأ بالنفاد بخصوص التوصل إلى تفاهم وتجنب المزيد من المواجهة، بحسب مقال رأي لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

وفي عهد سلفه، حسن روحاني، لم تحرز المحادثات سوى تقدم ضئيل. وبحسب ما ورد قال روحاني إنه "لم يُسمح" له بالتوصل إلى اتفاق من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وحلفائه المقربين. هذا إما لأن قادة إيران لا يريدون عقد صفقة أو لا يريدون أن يحصل روحاني على أي فضل في تخفيف العقوبات التي تحتاجها إيران بشدة.

ومن الناحية النظرية، يجب أن يكون الاتفاق قابلًا للتحقيق. كلا الجانبين يقولان إنهما يريدان الاتفاقية (الامتثال لنص خطة العمل الشاملة المشتركة الموقع منذ سنوات). لذا، فإن ما تتفاوض عليه واشنطن وطهران حقًّا هو ما يشكل التزامًا من كلا الجانبين.

ويعد التوقيت قضية رئيسة، كما هو الحال دائمًا مع خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن يبدو أن إدارة بايدن مستعدة لضمان حصول إيران على جميع الفوائد الاقتصادية التي حصلت عليها من اتفاقية 2015.

وكانت هناك، معارضة قوية من كلا الجانبين لأي تسوية من هذا القبيل. كان العديد من حلفاء رئيسي من أشد المنتقدين للاتفاقية. لكنه أكد مرارًا أنه يريد استعادتها.

ومما زاد الطين بلة من وجهة النظر الأميركية، أن اتفاقية عام 2015 كانت مقامرة زمنية، حيث قدمت لإيران تخفيفًا كبيرًا للعقوبات.

ولذلك، ستكون هذه الاتفاقية نفسها أقل جاذبية بكثير عام 2022 مما كانت عليه عام 2015، لأنها تستند جميعها إلى المواعيد النهائية التي انتهت صلاحيتها طوال الوقت. ومع ذلك، فإن تكاليف الفشل أصبحت واضحة بشكل متزايد.

وبعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وبدء حملة عقوبات "الضغط الأقصى"، شنت إيران ردًّا حربيًّا منخفض الكثافة من "المقاومة القصوى" ضد أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة والولايات المتحدة في المنطقة.

وخفت حدة الصراع في المنطقة الرمادية بين الولايات المتحدة وإيران إلى حد ما عندما بدأت المحادثات غير المباشرة بعد أن تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة. لكن إيران تواصل استعراض عضلاتها، لا سيما في سلسلة الهجمات المتبادلة المكثفة مع إسرائيل.

ويُزعم أن إسرائيل كانت مسؤولة عن مجموعة واسعة من الانفجارات والحرائق وأعمال التخريب الأخرى في منشآت إيرانية رئيسة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك منشأتها النووية الرئيسة في نطنز. تضمنت ردود فعل إيران مؤخرًا هجومًا مميتًا بطائرة مسيّرة على ناقلة تجارية إسرائيلية كانت مسافرة من تنزانيا إلى الفجيرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

وصلت التوترات الإيرانية مع الولايات المتحدة إلى نقطة الغليان في كانون الثاني 2020 عندما شنت المجموعات الموالية لإيران في العراق العديد من الهجمات ضد أهداف أميركية وقتلت الولايات المتحدة على أثرها الجنرال قاسم سليماني، وكذلك نائب الرئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

لم يؤد ذلك إلى حرب أميركية إيرانية، لكنها بالتأكيد اقتربت أكثر من اللازم. وحتى مع تخفيف التوترات، فإن حرب الظل المستمرة بين إيران وإسرائيل يوضحان بوضوح السيناريوهات المقلقة التي يمكن أن تتطور.

بالنظر إلى المأزق الذي حصل في عهد روحاني، والأسئلة المتعلقة بإخلاص رئيسي وسلطته، تُولي واشنطن اعتبارًا جادًّا لكيفية إدارة مستقبل ما بعد خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة إذا كانت إيران تندفع نحو قدرات الأسلحة النووية.

لقد فهم الغرب دائمًا أنه قد يتعين عليه التعايش مع إيران المسلحة نوويًّا، كما هو الحال مع كوريا الشمالية، لكنه أدرك أيضًا أن القيام بذلك سيتطلب نظام احتواء أكثر صرامة وانضباطًا وشمولية. لن يكون ذلك سهلًا، وقد يكون محفوفًا بالمخاطر. ولأنه اقتراح غير جذاب، يقترح البعض بدائل جذرية.

شنت إسرائيل هجمات متكررة على المجموعات الموالية لإيران في سوريا والعراق ولبنان. في الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده قد تكون مستعدة لضرب إيران مباشرة إذا استمرت طهران ووكلائها في مهاجمة أهداف إسرائيلية.

اقترح مسؤول أميركي كبير سابق، أنه في حالة فشل المحادثات، يجب على واشنطن تزويد إسرائيل بمخترق الذخائر الضخمة GBU-57 (المعروف أيضًا باسم "أم القنابل")، وهو مخترق ضخم للخزانات يبلغ وزنه 14000 كيلوغرام.

(م ش)