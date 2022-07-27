​​​​​​​ماذا حصل في مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا ليلة أمس؟

قصفت مدفعية جيش الاحتلال التركي مساء أمس الثلاثاء، عدة قرى في مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا الآهلة بالسكان جنوب عفرين المحتلة.

تركز قصف الاحتلال التركي في مقاطعة الشهباء على (ناحية تل رفعت، وقرى: حربل ـ كفرنايا ـ كفر ناصح ـ شيخ هلال ـ شيخ عيسى ـ أم حوش ـ مزارع حساجك ـ أم القرى ـ تل مضيق ـ وسد الشهباء).

وفي ناحية شيراوا على قرى (بينة ـ آقيبة ـ صوغانكة ـ تنب)، أما في ناحية شرا استهدف الاحتلال التركي قرى (كشتعار ـ مرعناز ـ علقمية ـ المالكية ـ شوراغة ـ وقلعة شوارغة ومطار منغ).

استهدف الاحتلال التركي المناطق المذكورة بناحية شيراوا بأكثر من 50 قذيفة مدفعية وصاروخية، وفي ناحية شرا بأكثر من 140 قذيفة مدفعية وصاروخية، أما مقاطعة الشهباء بأكثر من 750، لتقترب الحصيلة الكلية للقذائف في بضع ساعات من 1000 قذيفة مدفعية وصاروخية.

أسفر القصف التركي، عن إصابة 6 نساء في محيط ناحية تل رفعت عندما كن يعملن في جني محصول البطاطا، بجروح متفاوتة، نقلن على إثرها إلى مشفى تل رفعت من ثم إلى مشفى آفرين، فيما نقلت إحداهن إلى مشافي مدينة حلب لتلقي العلاج.

والمصابات هن: سوسن صبحي مصطفى (14 عاماً) ـ كوثر مصطفى (17 عاماً) ـ لمياء حسن (41 عاماً) ـ روخاش رشو (15 عاماً) ـ فهيمة رشو (22 عاماً) ـ عطرية محمد شوبك (20 عاماً).

هذا ويقطن في مركز ناحية تل رفعت أكثر من 22 ألف مواطن، 7 آلاف منهم من سكان الناحية الأصليين، وأخرين من المهجرين عن مقاطعة عفرين المحتلة.

كما شهدت المنطقة اصطداماً مباشراً بين قوات حكومة دمشق من جهة وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة أخرى، بدورها بدأت قوات حكومة دمشق بقصف مواقع وقواعد الاحتلال التركي في المناطق المحتلة في مدينة إعزاز ومارع وعفرين، مما أدى إلى مقتل 5 من جيش الاحتلال التركي وإصابة 9 آخرين في القصف على أكبر القواعد العسكرية في قرية كلجبرين المحاذية لمدينة إعزاز المحتلة، بحسب معلومات واردة من المناطق المحتلة.

الجدير بالذكر أن الاحتلال التركي صعّد من هجماته على مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا عقب الإعلان عن مخطط هجوم احتلالي على ناحية تل رفعت ومنطقة منبج بهدف احتلالهما، في الـ 23 من شهر آيار/ مايو الماضي.

كما واستهدف الاحتلال التركي ناحية تل رفعت 3 مرات في أقل من شهر بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية، استهدف من خلالها مراكز لقوات حكومة دمشق، فيما أصيب 4 عناصر من القوات ذاتها بجروح متفاوتة، في القصف التركي على مقاطعة الشهباء وناحية شرا في أوقات متفرقة من شهر تموز الجاري.

بينما استهدف الاحتلال التركي بصاروخ موجه في 19 من شهر الجاري، قاعدة عسكرية للقوات الإيرانية في قرية بينة بناحية شيراوا، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة عدد آخرين، بحسب المعلومات الواردة، فيما لم تأكيد هذه المعلومات أو نفيها من قبل أي جهة رسمية.

(س ر)

ANHA