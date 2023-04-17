​​​​​​​ماذا حصل في الشهباء وشرا وشيراوا؟

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، أكثر من 13 قرية في مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا وشيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، بـ 700 قذيفة مدفعية وصاروخية، والأسلحة الثقيلة, بحسب مراسلينا في المنطقة.

في مقاطعة الشهباء، استهدف الاحتلال التركي قرية "عين دقنة ـ مطار منغ العسكري ـ بيلونية".

في ناحية شرا استهدف الاحتلال قرى "مرعناز ـ علقمية ـ المالكية ـ تات مراش ـ شوارغة ـ إرشادية".

وفي ناحية شيراوا استهدف قرى "مياسة ـ بينة ـ آقيبة ـ صوغانكة ـ حرش صوغانكة ـ محيط الزيارة ـ زرنعيتة".

أدى قصف الاحتلال التركي إلى أضرار مادية بمنزل المواطن (عبد الرحمن حسن) من أهالي قرية آقيبة، ومنزل المواطن (طاهر بكرو) من أهالي قرية بينة.

كما قصف الاحتلال التركي عدة منازل في قرية صوغانكة، بالإضافة إلى استهداف نقطة لقوات حكومة دمشق في المنطقة.

في هذا السياق قال المواطن عبد الرحمن حسن، إن الاحتلال التركي قصف ناحية شيراوا وخاصة قرية آقيبة، مؤكداً أن القصف التركي تركز على التجمعات السكنية.

الجدير بالذكر أن القصف لا يزال مستمراً على القرى، حتى لحظة إعداد الخبر.

(ج س/ س ر)

ANHA