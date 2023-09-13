​​​​​​​ماذا بحث وزير الخارجية الإيراني ونظيره العراقي؟

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، التزام الجانب العراقي بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين، و"إبعاد المجموعات والأحزاب الكردية المناهضة لإيران في طهران عن الحدود المتاخمة للبلدين"، حسب ما نقل وكالة روج نيوز.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور طهران حالياً، إن "الأخير قدّم له معلومات جيدة حول تنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين، مؤكداً أنه تم نقل المجموعات المسلحة من الحدود الإيرانية إلى داخل عمق الأراضي العراقية".

وتطرق الوزير الإيراني إلى التغيّر المناخي والجفاف الحاصل في المنطقة، وقال: "نحن بما يخص قضايا البيئة لدينا مشكلة مشتركة بسبب العواصف الترابية، مضيفاً أنها قضية دولية، ولدينا تعاون جيد وصلب مع العراق في هذا المجال".

بدوره، شكر وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، إيران لإطلاقها المياه في نهر الكارون ما يحل جانباً من مشكلة المياه بجنوب العراق، معرباً عن أمله أن تزيد طهران من إطلاقاتها في نهر سيروان بشرق كردستان.

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قبل ظهر اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن وزير خارجية بلادها حسين أمير عبد اللهيان، استقبل نظيره العراقي فؤاد حسين في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وأضافت أن الجانبين تباحثا حول أهم القضايا الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

(د ع)