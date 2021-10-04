​​​​​​​ماتاي حنا: لدينا ما يكفي من العزيمة لنكون سداً منيعاً تتحطم أمامه الأطماع التركية

جاء حديث الناطق باسم المجلس العسكري السرياني، ماتاي حنا، في لقاء نشره موقع لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، مع استمرار هجمات الاحتلال التركي على القرى الآهلة بالسكان في ريف ناحيتي تل تمر وزركان.

وقال حنا: "قوات المجلس العسكري السرياني وضمن التكليف الرسمي من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية إلى جانب مجلس تل تمر العسكري، قامت بالرد على مصادر إطلاق القذائف المدفعية وذلك في إطار حقّنا المشروع بالدفاع عن أراضينا".

وأشار إلى أن "الاعتداءات التركية استهدفت في مجملها القرى الآهلة بالسكان العزّل والمراكز التعليمية وخطوط الكهرباء فضلاً عن قطع المياه، وكل ذلك يهدف إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة لنسف المشروع الديمقراطي الذي تسعى الإدارة الذاتية لتحقيقه في جميع الأماكن".

وأضاف حنا: "نحن مستعدون لصد أي عدوان من قبل جيش الاحتلال التركي أو مرتزقته"، مؤكداً بقوله "لدينا ما يكفي من القوة والعزيمة لنكون سداً منيعاً تتحطم أمامه الأطماع التركية المتمثلة في خلق تنظيمات إرهابية جديدة مشابهة لداعش لكن بمسمى جديد وذلك بعد هزيمة من كانت ترعاهم وتدعمهم على أيدي قوات سوريا الديمقراطية".

(س ر)