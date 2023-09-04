​​​​​​​ماتاي حنا:  قواتنا على أهبة الاستعداد للتصدي لكافة الهجمات

مع استمرار قوات سوريا الديمقراطية في عملية " تعزيز الأمن" في مناطق دير الزور، تشهد خطوط التماس المجابهة للاحتلال التركي هجمات مكثفة للمرتزقة على القرى الآهلة بالسكان.

وشهدت ناحية تل تمر يوم أمس الأحد هجمات شنها مرتزقة الاحتلال التركي واستهدفوا ثلاث قرى في ريف الناحية، وتصدى لهم مقاتلو مجلس تل تمر العسكري وكبدوهم خسائر فادحة وأجبروهم على الفرار.

وتعليقاً على ما تشهده المنطقة من هجمات صرح المتحدث الرسمي للمجلس العسكري السرياني ماتاي حنا لوكاتنا قائلاً: "شهدت المنطقة توتراً أمنياً بعد إطلاق قوات سوريا الديمقراطية عملية تعزيز الأمن لملاحقة الخلايا الإرهابية والمخربين وتجار المخدرات ومروجيها في دير الزور، وبالتزامن معها خلال نهاية شهر آب الفائت، شهدت المنطقة على الخطوط الشمالية تصعيداً عسكرياً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأضاف: "كان للاحتلال التركي ومرتزقته محاولات عديدة للتسلل إلى نقاط قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة لاستهداف خطوط التماس بالأسلحة الثقيلة، إلا أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية تصدوا بكل شجاعة لعمليات التسلل التي نفذها المرتزقة، والتي كان آخرها يوم أمس الأحد عندما قاموا بإفشال عملياتهم على قرى تل تمر".

وأكد ماتاي حنا خلال حديثه: "قواتنا في مجلس تل تمر العسكري استطاعوا إلحاق ضربات كبيرة بالمرتزقة مخلفين من خلال ضرباتهم عدداً من القتلى والجرحى، ليجبروهم على الفرار والعودة إلى النقاط التي انطلقوا منها".

ليضيف: "تصلنا معلومات بأن أعداد قتلاهم تتزايد بسبب الإصابات البليغة التي تعرضوا لها خلال الاشتباكات مع قواتنا".

ونوه المتحدث الرسمي للمجلس العسكري السرياني إلى أن هذا التعصيد ومحاولات التسلل تصب كاملةً في مصالح دولة الاحتلال التركي والجهات المعادية التي تحاول بث الفتنة والفوضى، وتابع: "كما شاهدنا في دير الزور كيف تحركت الجهات المعادية للمنطقة وللإدارة الذاتية من خلال محاولتها جر المنطقة إلى حرب طائفية كردية عربية، ولكن وعي وجهاء العشائر والقيادة الحكيمة لقواتنا أفشلت جميع المخططات التي حيكت ضد المنطقة".

واختتم حديثه قائلاً: "قواتنا ستكون على أهبة الاستعداد للتصدي لكافة الهجمات التي تمس مكتسبات شعبنا وأمن مناطقنا".

ANHA