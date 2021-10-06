​​​​​​​معصوم حسن: سنواصل الاعتصام حتى تسليم جثامين الشهداء

نصبت مؤسسة عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة خيمة اعتصام في معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان، تنديدًا بخيانة الديمقراطي الكردستاني، واستهدافهم لـ 7 مقاتلين ومقاتلات من الكريلا، إثر نصب كمين لهم أثناء عبورهم نهر زي ليلة 28-29 آب المنصرم.

وحول هذه الفعالية، تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء وعضو اللجنة التحضيرية لفعالية خيمة الاعتصام، معصوم حسن، عن سبب تنظيم هذه الفعالية.

وقال: "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني أثبت خيانته وعمالته للاحتلال التركي وهو شريك في المخططات التركية القذرة، لذا قمنا بتنظيم هذه الفعالية لاستنكار هذه الخيانة".

وأضاف حسن "إن سبب توجه أهالي روج آفا إلى معبر سيمالكا هو توجيه رسالة للحزب الديمقراطي بأن شعب روج آفا هو شعب مقاوم ومنتفض في وجه جميع السياسات التي تعادي الشعب الكردي"، مؤكدًا أن أسر الشهداء وجميع أهالي روج آفا لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وسيصعّدون من نضالهم".

مضيفًا بالقول: "منطقة روج آفا التي ضحت بـ13 ألف شهيد لكي تنعم بالسلام والأمن لن تسمح للاحتلال التركي ولا للحزب الديمقراطي بزعزعة هذا الأمن".

'على شعبنا في باشور الانتفاض في وجه خيانة الديمقراطي'

ووجّه حسن رسالته للشعب الكردي وبشكل خاص شعب باشور كردستان للانتفاض في وجه خيانة الديمقراطي الكردستاني قائلًا:" يجب على شعبنا في باشور كردستان توحيد قواتهم وصفوفهم لنتمكن من هزيمة هذه المخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي".

مضيفًا: "إننا في مؤسسة عوائل الشهداء قمنا بإرسال مطالبنا إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر وسائل الإعلام بتسليم جثماني الشهيدين حتى نتمكن من تسليمهما إلى ذويهما ولكن إلى الآن لم نتلق أي رد منهم".

مؤكدًاً أن فعالية خيمة الاعتصام ستتواصل بشكل يومي بتوجه الأهالي إليها حتى يتم تسليم جثماني الشهيدين لذويهما والاستجابة لمطالبهم.

ANHA