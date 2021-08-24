​​​​​​​مأساة الأتراك تزداد بعد عام من إعلان أردوغان اكتشاف أكبر مخزون للغاز

وفي 21 أغسطس/آب 2020، زعم الرئيس التركي "أردوغان"، أن بلاده اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي طوال تاريخها في البحر الأسود يكفيها لمدة 20 عاماً، وكانت هذه بمثابة "البشرى" التي زفها للأتراك آنذاك.

وبحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية من وسائل إعلام تركية، فإنه "قد مر عام على البشرى، وزادت الأسعار 35 مرة، إذ ارتفعت منتجات الوقود 25 مرة، والغاز الطبيعي 7 مرات، والكهرباء 3 مرات".

وتابعت "وعليه بلغت الزيادة في الغاز الطبيعي 18.88% والزيادة في الكهرباء 29.76%"، خلال تلك الفترة.

على الصعيد نفسه ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، بنسبة 3.5 %، في أغسطس الحالي، مقارنة مع يوليو/تموز الماضي، فيما اقتربت الزيادة السنوية منها لنحو 40 %، وجاء ذلك بحسب تقرير "التضخم لدى الشعب" الذي أعدته وحدة البحث والتطوير التابعة للاتحاد العام المتحد التركي.

(ل د)