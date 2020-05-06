​​​​​​​مارك إسبر: هناك احتمالات لانهيار الاتفاق مع حركة طالبان

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن حركة طالبان لم تفِ بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقها مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وسط مخاوف من احتمال انهيار الاتفاق الهش بسبب الجمود السياسي في كابول وزيادة العنف في أماكن أخرى.

وبعد محادثات مطولة خلف أبواب مغلقة، وقعت طالبان وواشنطن اتفاقاً في شباط /فبراير للحدّ من العنف، والتحرك نحو إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، لكن هجمات الجماعة زادت منذ ذلك الحين.

وقال إسبر للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها "لا أعتقد أنها كذلك".

وأضاف إنه يعتقد أن الحكومة الأفغانية لا تفي بالتزاماتها "لم تكن الحكومة الأفغانية جزءاً من اتفاقية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان".

وقال إسبر إن الحكومة الأفغانية وطالبان "بحاجة إلى أن يتحدوا وأن يحرزوا تقدماً ضمن الشروط الموضوعة".

هذا وتأخر التقدم في الانتقال إلى المفاوضات بين الجماعة المسلحة والحكومة الأفغانية، بسبب الخلاف السياسي بين الرئيس أشرف غني وعبد الله عبد الله، اللذين ادعيا أنهما الزعيمان الشرعيان لأفغانستان بعد الانتخابات المتنازع عليها في أيلول/سبتمبر/أيلول، حيث يدعي كلا الجانبين أنهما قريبان من المصالحة، ولكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم رسمي لحل الأزمة.

ووفقاً لبيانات اطلعت عليها رويترز شنت طالبان أكثر من 4500 هجوم في أفغانستان في غضون 45 يوماً منذ توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، الذي يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية، فيما تواصل الولايات المتحدة سحب قواتها في أفغانستان، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 8600 جندي هذا الصيف.

(م ش)