​​​​​​​معرضان للصور في حلب وكوباني عن جرائم الاحتلال التركي في عفرين – تم التحديث

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لبدء العدوان التركي على مدينة عفرين، عرض اتحاد المرأة الشابة اليوم، صور شهداء مقاومة العصر وصوراً توثق ما شهدته عفرين أثناء احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

وتم عرض الصور في أحد الشوارع الرئيسة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

بلغ عدد الصور المعروضة نحو مائة صورة، منها ما يوثق استهداف المدنيين بشكل مباشر عبر قصف الأماكن الحيوية والمدنية من قِبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

بحسب القائمين على تنظيم المعرض، فإن الهدف الرئيس من عرض الصور للعامة هو تسليط الضوء على وحشية دولة الاحتلال ضد أهالي عفرين لتهجيرهم من أراضيهم إلى جانب إبراز تضحية القوات المدافعة عن عفرين إبان هجمات الاحتلال التركي.

من المقرر أن يستمر المعرض حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم.

كوباني

في السياق ذاته، نظمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات بمدينة كوباني معرضاً للصور، في الذكرى الرابعة لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لمدينة عفرين، حيث تم عرض عشرات الصور فيه، تقارن الوضع في عفرين قبل وبعد الاحتلال التركي.

وحضر المعرض العشرات من أهالي مدينة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية في المدينة.

وكان الهدف من إقامة المعرض إيصال رسائل إلى الرأي العام عن الوضع المأساوي الذي تعيشه مدينة عفرين المحتلة بعد احتلالها من قبل تركيا، وإطلاق مرتزقتها فيها ليرتكبوا أبشع الجرائم بحق المدنيين فيها.

إلى ذلك، أكد العضو في حركة الشبيبة الثورية السورية وأحد القائمين على تنظيم المعرض، أحمد درويش، أن هدفهم من إقامة هذا المعرض هو إظهار وفائهم لمدينة عفرين المحتلة، وأنهم ما زالوا على العهد، وقال: "سيأتي يوم ونحرر هذه المدينة من رجس الإرهاب ونعيد إليها أهلها".

(ن ك/ د)

ANHA