​​​​​​​معرض توثيقي لمعاناة الكرد وكردستان بعد معاهدة لوزان 1923

في اليوم الأول من أعمال المنتدى الدولي الذي ينعقد في مدينة الحسكة بشمال وشرق سوريا تحت عنوان "لوزان: تصحيح المسارات وقضايا الاستقرار والأمن الإقليمي"، برعاية مركز روجآفا للدراسات الاستراتيجية (NRLS)، عرضت مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي توثق معاناة الشعب الكردي وتداعيات معاهدة لوزان.

وضم المعرض 52 صورة وخرائط توضح المناطق الكردستانية التي استهدفت في معاهدة لوزان، وصور وثقت ارتكاب المجازر بحق الشعب الكردي وقادتهم، وأخرى للجرائم التي لا تزال مستمرة بحق الشعب الكردستاني في كردستان، إلى جانب الانتفاضات والثورات التي شهدتها كردستان منذ ذاك التاريخ، ومقاومة شعوبها، وأخرى للمناضلين في وجه أعداء الشعب الكردستاني وفي مقدمتهم دولة الاحتلال التركي.

ويستمر المنتدى الدولي، في أعماله بانعقاد الجلسة الأولى من المنتدى، تحت عنوان "الوضع السياسي في المنطقة قبل معاهدة لوزان".

(أم)

ANHA