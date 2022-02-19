​​​​​​​معرض للوحات ٤ رسامين يفتتح في مدينة قامشلو

هذا وتعرض لوحات الفنانين المشاركين ضمن المعرض المقام اليوم، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، بمشاركة محبي الفن وفنانون من إقليم الجزيرة.

وقبل الافتتاح تحدث الفنان أكرم بكر، وشكر هيئة الثقافة والفن على دعمها، وأشار إلى أنهم افتتحوا المعرض لتشجيع الرسم والفنانين.

وعن المعرض قال الفنان كولوس سليمان من مدينة الحسكة، لوكالتنا: "أعرض لوحاتي بمشاركة ٣ من زملائي الفنانين في المعرض المقام برعاية هيئة الثقافة والفن لإقليم الجزيرة؛ لنشارك تجاربنا الفنية مع شعبنا".

وتابع: "على الفنان ألا يجعل من الإمكانات حاجزاً لعرض فنه، حتى بقلم الرصاص فقط يجب عليه أن يعمل ليشارك فنه مع محيطه".

والجدير بالذكر أن المعرض سيستمر حتى ٢١ من شباط الجاري، ويفتح من الساعة ١١.٠٠ إلى الساعة ١٦.٠٠ من كل يوم.

(سـ)

ANHA