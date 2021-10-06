​​​​​​​معرض لدعم الفنانين التشكيليين وصقل المواهب الشابة في حلب

ضمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها اتحاد الفنانين في مدينة حلب لتوعية الشعب حول أهمية الفن في حياة الإنسان، إلى جانب دعم الفنانين للاستمرار بتقديم الإبداعات للمجتمع، افتتح الاتحاد اليوم معرضاً للفن التشكيلي.

المعرض حمل اسم الفنان النحات الراحل " محمد سيدو رشو "، ويقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمحاذاة منطقة الجبانات.

وشارك في المعرض العشرات من فناني مدينة حلب بمختلف مكوناتها من عرب وكرد وسريان وأرمن عبر لوحات، أو تحف يدوية ومنحوتات سلطت الضوء على مواضيع جمة منها الاشتياق والحنين إلى القرية، ومقاومة المرأة، إلى جانب منحوتات لأشجار الزيتون.

بينما حضر المعرض العشرات من ممثلي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية إلى جانب عدد من النقاد وأهالي المدينة.

الرئيسة المشتركة لاتحاد الفنانين في حلب يارا حسكو أشارت لـANHA إلى أن هدفهم من الافتتاح هو زيادة التعاون بين الفنانين عبر توفير مكان يجمعهم ويوفر لهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب دعم الفئة الشابة وصقل مهاراتها عبر هذا المعرض.

وتابعت يارا حديثها بالتأكيد على أن المعرض ملك لجميع الفنانين الراغبين بعرض ما يريدون من أعمالهم للمجتمع، وأنهت يارا حديثها باستذكار فنان النحت الراحل "محمد سيدو رشو " الذي سمي المعرض باسمه.

يذكر أن الفنان "محمد سيدو رشو" من مواليد 1960من ناحية شرا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، خريج كلية الفنون الجميلة من جامعة دمشق في منتصف الثمانينيات، وصاحب معارض فردية في كل من دمشق وحلب وبيروت وباريس وفيينا.

من أبرز أعماله إقامة نصب تذكارية في العاصمة الرومانية بوخارست، توفي في بلجيكا عام 2005 عن عمر ناهز الـ45 عاماً.

(م ع/ ل)

ANHA