​​​​​​​معرض هركول يستعد لدورته الخامسة

تنطلق فعاليات معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته الخامسة في 29 تموز/ يوليو المقبل، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، تحت شعار "الكتاب نبض الحياة"، فيما اختار المشرفون على المعرض هذا الشعار للتركيز على أهمية ودور القراءة في تطوير المجتمعات.

وينظم المعرض هذا العام من قبل هيئة الثقافة والفن لشمال وشرق سوريا على نحو أوسع من الأعوام الماضية، ويشارك فيه دور نشر من دول عربية عدة، ومن أجزاء كردستان الأربعة، ويتضمن المعرض محاضرات مكثفة هذا العام مقارنة مع العام الماضي، بحسب المشرفين.

ومن المزمع أن تستمر الفعاليات 8 أيام متواصلة، حيث سيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من ساعات الصباح الأولى حتى ساعات المساء، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام القراء الاطلاع على عشرات الآلاف من الكتب المتنوعة التي تحمل قضايا وموضوعات سياسية، ثقافية، تاريخية، اجتماعية، دينية، سياسية، عسكرية، فلسفية وروائية، وبعدة لغات لاقتنائها.

وتجري الاستعدادات والتحضيرات للمعرض على قدم وساق، وحول ذلك تقول، روناهي حسن وهي نائبة في هيئة الثقافة والفن بشمال وشرق سوريا: "بدأنا التحضير للمعرض منذ فترة، عبر تشكيل لجنة تحضيرية، تتولى التحضيرات منذ قرابة شهر، مهمتها التواصل مع دور النشر ودعوتهم إلى المشاركة في معرض الشهيد هركول الخامس وتقدم لهم التسهيلات، بالإضافة إلى تجهيز الصالة وتقسيمها حسب دور النشر، والقيام بحملة دعائية للتعريف بمعرض الشهيد هركول".

وأضافت روناهي: "ستكون هناك مشاركة كبيرة، هذا العام، من دور النشر من مناطق شمال وشرق سوريا ومن الداخل السوري، بالإضافة الى مشاركة دور نشر من أجزاء كردستان الأخرى، ومن مختلف الدول العربية مثل مصر، تونس، لبنان، العراق والإمارات".

وبحسب روناهي، فإن عدد دور النشر التي ستشارك في المعرض حتى هذه اللحظة بلغت 25 دارًا من خارج مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك عن طريق الوكلاء والمؤسسات والمكاتب.

وبيّنت روناهي أن الأبواب لا زالت مفتوحة أمام دور النشر للمشاركة في المعرض، وقالت: "الهيئة حددت 15 من حزيران الجاري آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة".

ولفتت روناهي إلى أن ستكون هناك كتب مطبوعة جديدة في المعرض هذا العام، أي لن تكون هناك كتب قديمة مكررة.

وحول ما إذا كان هناك أجنحة جديدة ضمن المعرض، أفادت بوجودها، مثل جناح لكتب الحقوق، وجناح خاص لكتب طلاب جامعة روج آفا.

وعن شكوى زوار المعرض العام الماضي من أسعار الكتب الباهظة، قالت روناهي: "سنحاول قدر المستطاع ضبط أسعار الكتب لاقتنائها من قبل الزوار هذا العام".

وعن تأثير إقامة معارض كهذه على المجتمع، أشارت روناهي إلى أنهم يحاولون التركيز على دور القراءة ومحاربة الجهل والتقليل من دور التكنولوجيا المسيطرة على العالم، والتي باتت تستعمل كثيرًا في الحياة اليومية وتسببت في تراجع القراءة.

وعلى غرار العام الماضي ولمنع انتشار فيروس كورونا اتخذت هيئة الثقافة والفن عدة إجراءات احترازية، تقول روناهي عنها إنهم تواصلوا مع هيئة الصحة لأخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وانطلقت فعاليات المعرض لأول مرة في20 تموز عام 2017، وهو تاريخ استشهاد المناضل والكاتب حسين شاويش، ويأتي المعرض تخليدًا لذكراه ويحمل المعرض اسم "هركول"، لكن هذا العام سيتم تأخير موعد انطلاق المعرض كونه يصادف عيد الأضحى، إذ سينطلق بعده مباشرةً.

(آ د)

ANHA