​​​​​​​معرض فني لنتاج ذوي الهمم في قامشلو

أقامت منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية لذوي الاحتياجات الخاصة، معرضاً فنياً لنتاج ذوي الهمم، تحت عنوان "الإرادة تصنع الحياة"، وذلك في مركز وقفة المرأة الحرة بمدينة قامشلو.

وشارك في المعرض ذوو الهمم وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدد من الشعراء والفنانين الكرد، وعضوات لجنة شلير لمتابعة حقوق الطفل، وعضوات مؤتمر ستار.

تضمن المعرض أعمالاً متنوعة، بين التطريز والرسم (كاريكاتير) والنحت، وغيرها من الأعمال الفنية كاللوحات التشكيلية، وأشكال هندسية مصنوعة من الأشجار والصوف.

بدأت فعاليات المعرض بإلقاء كلمة من قبل عضوات مجلس الإدارة في منظمة نودم، داويان محمود، وفهيمة أسعد، باللغتين الكردية والعربية، رحبا خلالها بالمشاركين، وبيّنا أن هدف تنظيم المعرض هو إظهار مهارة ذوي الهمم.

تخلل فعاليات المعرض، تقديم قصيدة من قبل الشاعر، فرهاد مردي تحت عنوان Şevê، ليستمر المعرض بتقديم فقرات غنائية تتضمن الأغاني الفلكلورية القديمة للمكون الكردي من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، وعرض مسرحي يتحدث عن دور وأهمية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والحياة، والتي قدمت من قبل فرقة الشهيدة هيفي التابعة للجنة الثقافة والفن في رميلان.

هذا وسيستمر المعرض يومين متتالين، وذلك من الساعة 10:00 حتى 15:00، وستتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية كعرض أعمال ذوي الهمم وإلقاء قصائد وتقديم فقرات غنائية.

(ك آ/ آ)

ANHA