​​​​​​​معرض الكتب يتيح فرصة للتعرف على فلسفة القائد أوجلان عن كثب

لليوم الرابع على التوالي يتوافد العشرات من الزوار إلى معرض كتب ومرافعات القائد عبدالله أوجلان الذي نظّمه مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

ويهدف المعرض إلى إيصال فكر القائد عبدالله أوجلان إلى جميع الشعوب، وحث الزوار على الاطلاع على أفكاره عن قرب ونشر فلسفته بين المجتمع، هذا ما أوضحته الإدارية في منسقية مؤتمر ستار نهلة مصطفى لوكالتنا.

"نهدف لنشر فكر القائد أوجلان على أوسع نطاق"

وبيّنت نهلة "إننا دائماً ننادي من أجل حرية القائد أوجلان وكسر العزلة وتحريره من سجن إمرالي، وعلى هذا الأساس نحن في تنظيم المرأة في حي الشيخ مقصود يتطلب منا نشر فكره على أوسع نطاق، وتوعية وتنظيم جميع الشعوب وفق فكره، كونه يمثل طريقًا لتحقيق الحرية".

وأشارت نهلة إلى أن النسخ الأولى المطبوعة من الكتب التي بلغ عددها 250 كتاباً وزّعت بأكملها على جميع الزوار للتعرف على أفكار القائد عبدالله أوجلان والتعمق في تحليلاته، مقابل وضع تبرع مادي غير محدود من قبل الزوار في صندوق التبرعات لمؤتمر ستار.

وأوضحت نهلة مصطفى الإدارية في منسقية مؤتمر ستار أن المعرض "حقق نتائج إيجابية في إطار الحملات التي يطلقها مؤتمر ستار من أجل حرية القائد، وأنه شهد إقبالاً متزايدًا، ومن المقرر تمديد فترة المعرض إلى 10 أيام".

وافتتح مؤتمر ستار خيمة لعرض كتب القائد عبدالله أوجلان بتاريخ 28 تشرين الأول الجاري تحت شعار "كفى للعزلة والفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية"، في ساحة الجبانات في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

(س و)

ANHA