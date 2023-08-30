​​​​​​​مَن رئيس الغابون الذي انقلبت عليه مجموعة من ضباط الجيش؟

أعلنت مجموعة من كبار الضباط في القوات المسلحة الغابونية، اليوم، تولّيها السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعلنت اليوم.

نقلت وكالات الأنباء أن ممثلين عن الجيش أعلنوا عبر التلفزيون الوطني الانقلاب مباشرة بعد أن أعلن المركز الانتخابي لولاية غابون أن الرئيس الحالي للبلاد، علي بن بونغو أونديمبا، أعيد انتخابه لولاية ثالثة حسب نتائج الانتخابات، وحصل على 64.2% من الأصوات.

وشارك 14 مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، وكان المنافس الرئيس لرئيس الدولة ألبيرونتو أوسا، الذي حصل على 30.7% من الأصوات.

وأعلنت المعارضة الغابونية رفضها لنتائج الانتخابات، مشيرة إلى أن السلطات انتهكت القانون خلالها.

هذا وأعلنت مجموعة من كبار الضباط في الجيش إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.

علي بن بونغو

علي بن بونغو اونديمبا، وُلد باسم آلان برنار بونغو، يوم 9 شباط 1959، شغل منصب رئيس الغابون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية سنة 2009، بعد وفاة والده الذي كان رئيساً للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009.

وخلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991 ونائب عن مدينة بونغوفيل في الجمعية الوطنية بين 1991-1999، ووزيرا للدفاع بين 1999-2009.

وقد نجا من محاولة انقلاب سابقة في 2019، حيث جرى اعتقال أو قتل كل مدبّري محاولة الانقلاب بعد ساعات من استيلائهم على محطة الإذاعة الوطنية.

الغابون

الغابون من الدول الأفريقية الغنية بالنفط - باتت تعرف بـ "عملاق النفط" الأفريقي – واليورانيوم، والتي لا يتجاوز عدد سكانها مليوني نسمة، ولذلك هو بلد مهم تتنافس عليه الدول المهيمنة كفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا.

الدولة التي تبلغ مساحتها 270 ألف كم2 تقريباً، ويحدّها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال والكونغو من الشرق والجنوب، استقلت عن فرنسا عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ حكمها ثلاثة رؤساء فقط، بداية من ليون مبا عام 1961. والمتهم بتطبيق نظام حكم سعى لضمان المصالح الفرنسية. وبعد وفاته عام 1967 حلَّ مكانه عمر بونغو حتى وفاته عام 2009. ثم نجله الرئيس الحالي علي.

وتتمتع الغابون بثروة نفطية هائلة، منذ اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل عام 1931، ما جعلها ضمن أكبر 5 منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، تبعاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

(م ش)