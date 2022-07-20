​​​​​​​مالي متشائم من إحياء الاتفاق النووي مع إيران والأخيرة تدعو واشنطن للتحلي بالواقعية في المفاوضات

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، لشبكة CNN، إن احتمالية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (الاتفاق النووي) المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني "تتضاءل يوماً بعد يوم".

وأضاف مالي "لا يوجد موعد نهائي محدد يجب أن تعود فيه طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي، لكن الفرصة تتضاءل بسرعة كبيرة وفي مرحلة ما، سيصبح واضحاً للجميع أن الاتفاق لم يعد متاحاً".

وقال مالي: "إذا أرادت إيران العودة إلى الاتفاق فهناك طريقة سهلة للغاية للقيام بذلك، وهي الموافقة على الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي، وليس الولايات المتحدة، هذا اقتراح عادل، نحن على استعداد للاتفاق على هذا الأساس، وننتظر من إيران أن تقول الشيء نفسه، ولكن هذا ليس خياراً متاحاً إلى الأبد".

وعندما سُئل مالي عن تحالف محتمل بين طهران وموسكو، قال إن "إيران لديها خيار الآن".

وأضاف مالي: "تستطيع إيران أن تختار موقف الاعتماد النسبي على روسيا، التي هي نفسها معزولة دولياً، ولديها فرصة اقتصادية ضيقة جداً مع روسيا لا يمكنها الذهاب بعيداً أو يمكنها اختيار العودة إلى الاتفاق الذي تم التفاوض عليه الآن لمدة عام ونصف لديهم علاقات اقتصادية أكثر طبيعية مع دول الجوار ومع أوروبا وبقية العالم".

كما حذر المبعوث الخاص من أن إيران على وشك تطوير قنبلة نووية، وقال إنها "على بعد أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية"، للوصول إلى هذا الهدف.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحسب وكالة إرنا الإيرانية "إن إيران لن تبتعد عن منطق المفاوضات والمسار الدبلوماسي في المفاوضات النووية وتواصل طريقها بكرامة للتوصل إلى اتفاق صحيح".

وأضاف أمير عبد اللهيان أن "الجانب الأميركي يقول إن مشاكله الداخلية تحول دون القبول بقضايا أكثر من المفاوضات مؤكداً أننا نعمل في الحكومة على ضمان المزيد من المزايا الاقتصادية ومصالح الشعب الإيراني مع الالتزام بالخطوط الحمراء".

وتابع "إننا أكثر الأطراف التزاماً بالاتفاق، ونرحب باتفاق جيد والمستدام والقوي وإلغاء العقوبات عبر المسار الدبلوماسي ولن نغلق نافذة الدبلوماسية".

وأكد على ضرورة تحلي أميركا بالنظرة الواقعية في المفاوضات كي يفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق جيد.

(م ش)