​​​​​​​معلومات عن تحضير السعودية لدعوة الأسد للقمة العربية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن السعودية تعتزم دعوة بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في أيار، وهي خطوة من شأنها إنهاء عزلة سوريا الإقليمية رسمياً.

وأشار المصدران، إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 أيار.

ويمثل حضور الأسد لقمة جامعة الدول العربية أهم تطور في إعادة تأهيله داخل العالم العربي منذ عام 2011، عندما تم تعليق عضوية سوريا في المنظمة، حسب الوكالة.

وقالت مصادر الشهر الماضي لرويترز "الرياض ودمشق توصلتا إلى اتفاق لإعادة فتح سفارتيهما بعد شهر رمضان".

ولم تؤكد وزارة الخارجية السعودية التوصل إلى اتفاق لكنها قالت إنها "تجري محادثات مع وزارة الخارجية السورية لاستئناف الخدمات القنصلية".

ونوه أحد المصادر الثلاثة، إن المناقشات جارية منذ أكثر من عام بشأن قائمة مطالب سعودية من حكومة دمشق، بما في ذلك التعاون الوثيق بشأن أمن الحدود وتهريب المخدرات.

وقال أحد المصادر إن "المباحثات الأولية بشأن زيارة الأمير فيصل إلى دمشق أو زيارة وزير الخارجية فيصل المقداد إلى الرياض أرجئت بسبب الزلازل".

كما استأنفت مصر الاتصالات مع الأسد، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون يوم أمس خلال أول زيارة رسمية لوزير خارجية للقاهرة منذ أكثر من عقد.

فيما قال مصدر أمني مصري لرويترز "الزيارة تهدف إلى اتخاذ خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بوساطة مصرية وسعودية".

(م ش)