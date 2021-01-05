التظاهرة المنظمة من قبل لجنة التربية والتعليم انطلقت من دوار الميزان غرب المدينة وصولًا إلى الملعب البلدي وسط المدينة، ردد فيها المشاركون شعارات تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وأهالي عين عيسى في وجه الهجمات التركية

ولدى وصول المتظاهرين إلى الملعب البلدي وسط المدينة، ألقى الرئيس المشترك للإدارة العامة للمدارس حسن العبد الله كلمة قال فيها "تجمهرنا ونحن نتسلح بالوعي العميق والإرادة الصلبة والرأي السديد، لنوجه إلى القوى الارهابية والعدائية بأننا راضون ومقتنعون بالطريقة التي تدير بها الإدارة الذاتية الشؤون التربوية والاقتصادية والاجتماعية، ومقتنعون بالعيش المشترك لأننا محاطون بالأمن والأمان".

ومن جانبه قال الرئيس المشترك لاتحاد المعلمين قيس عبادة في كلمة ألقاها، إن "منطقة عين عيسى تشهد حاليًّا اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وهذه الهجمات تبيّن أن تركيا غير راضية عن الأمان الذي يعيشه الشعب في شمال شرق سوريا، ولا تريد إنهاء الصراع في سوريا إلا بما يتناسب مع أجندتها المعادية".

أما المعلمة أمينة أحمد، فقالت في كلمة ألقتها باسم المعلمين والمعلمات "نجتمع اليوم لنؤكد رفضنا للاحتلال ولكل ممارساته اللاإنسانية بحق شعوب ومكونات شمال شرق سوريا، الاحتلال التركي ومرتزقته يسعون إلى إعادة سيناريو عفرين وسري كانيه وتل أبيض من قصف وقتل ودمار".

وفي كلمة له، أدان الطالب فياض المصطفى "الاعتداءات الظالمة والتوسعية للدولة التركية على مناطق شمال شرق سوريا"، ووجه حديثه "إلى العالم الصامت ومنظماته الإنسانية" للعب دور فعال في وقف العدوان التركي وممارساته اللاإنسانية بحق الشعب الأعزل والطفولة

وتأتي هذه المظاهرة في سياق ردود الفعل الشعبية الرافضة للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وخاصة ناحية عين عيسى التي تشهد منذ 6 أسابيع متواصلة عمليات قصف واشتباكات على الأرض، إثر محاولات دائمة للاحتلال التركي للتقدم واحتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية.

(كروب/ج)

ANHA