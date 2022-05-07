​​​​​​​معلمو تربه سبيه يستنكرون هجمات الإبادة: المرحلة تتطلب موقفاً حازماً من قبل الشعوب

أصدر المجمع التربوي في ناحية تربه سبية بياناً إلى الرأي العام، حول هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على باشور وشمال وشرق سوريا وشنكال.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل الإداري في المجمع، فنر شاكر حسين وبالكردية من قبل الإداري، أسامة دياب بحضور العشرات من معلمي ومعلمات الناحية، وذلك أمام صالة النادي السياحي، وجاء فيه:

"بعد تزايد وتيرة هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وسعيها الدائم إلى التوسع في المنطقة وإفشال الإدارة الذاتية، وكذلك تعرض شنكال للهجمات من خلال مؤامرة خبيثة تحاك من قبل الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي ضمن سلسلة من الهجمات التي لم تتوقف على شعوب المنطقة التي عانت من القتل والسبي والتدمير".

شدد البيان "نحن نقول خسئتم فسياساتكم الخبيثة لا تنطلي على الشعوب المقاومة التي دحرت إرهاب النظام التركي وأذنابه من المجموعات الإرهابية التي قتلت وشردت الشعبين العراقي والسوري على حد سواء، وتسعى دائماً إلى السيطرة على خيرات المنطقة ونهبها وأن معاداة حكومة إقليم كردستان لشعب شنكال وشمال وشرق سوريا ما هي إلا خدمة لأجندات دولة الاحتلال التركي وأطماعها في المنطقة".

تابع البيان "من هنا يبرز دور المعلم في توعية كل من ينجر وراء خداع هكذا سياسات وكذلك العمل والنضال ضد المؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة".

كما واستنكر معلمو ومعلمات ناحية تربه سبيه من خلال بيانهم، الهجوم على شنكال وشمال وشرق سوريا، ودعوا حكومة العراق وحكومة باشور إلى عدم الانجرار وراء المخططات التركية الرامية لاحتلال أراضيها واستعباد شعبها وأن تقف موقفاً حازماً من الوجود التركي على أراضيها.

(ف)

ANHA