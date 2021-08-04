​​​​​​​ماكرون: فرنسا ستقدم مساعدات طارئة تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو إلى لبنان

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "مساعدة طارئة وملحة في موضوع نشاطات مرفأ بيروت، وسنستمر في العمل لكي تكون مساعدتنا موجهة مباشرةً إلى الشعب اللبناني بشكلٍ شفاف".

وخلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر دعم لبنان، أضاف ماكرون أن الأزمة التي يعيشها لبنان هي ثمرة فشل جماعي وأفعال غير مبررة وهي نتيجة كلّ الأخطاء التي حصلت ضدّ المصلحة العامة ومجمل الطبقة السياسية اللبنانية زادت من تفاقم الأزمة عندما وضعت مصلحتها قبل مصلحة الشعب.

وحيا الرئيس الفرنسي الجيش اللبناني على دوره في دعم الاستقرار قائلاً "لبنان يستحقّ أفضل من ذلك ويحتاج أكثر من أن يعيش على نتيجة التضامن الدولي وأطالب بتشكيل حكومة مهمّة مسؤولة للقيام بالتدابير الملحّة وذلك سيسمح للمجتمع الدولي بدعم لبنان بشكل أكبر".

وتابع ماكرون أنه لن يُصرف أي شيك على بياض للنظام السياسي القائم في لبنان، مؤكداً أنه "تمكّنا من اتخاذ تدابير صارمة ضد الشخصيات المتورطة بالفساد وخلقنا نظام عقوبات خاص بلبنان، ولذلك يجب ألا يشك الرؤساء اللبنانيون بنياتنا، لأن القادة اللبنانيين مسؤولون عن الحقيقة تجاه شعبهم ويجب أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم في الانتخابات".

(ز غ)