​​​​​​​ماكرون: فرنسا إلى جانب لبنان ونعمل على عقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني

وقال الرئيس الفرنسي، خلال رسالة تهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون بالعيد السابع والسبعين لاستقلال لبنان، "الأزمة المتعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك السياسية، تستدعي اتخاذ تدابير قوية، والحلول معروفة، وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كافة الأطراف السياسية في الأول من أيلول موضع التنفيذ".

وتابع: "نحن نعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من أجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني"، مشيرًا إلى أن خريطة الطريق هذه تجيب في آن معًا على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين.

وقال ماكرون في تهنئته: "نأمل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، دعوة كافة القوى السياسية ووضع مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية جانبًا، من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني".

(ز غ)