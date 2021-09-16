​​​​​​​ماكرون: القوات الفرنسية تقتل قائد داعش في الصحراء الكبرى

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الأربعاء، أن قوات بلاده قتلت قائد "داعش في الصحراء الكبرى" عدنان أبو وليد الصحراوي، بحسب وكالة فرانس برس.

وصرح ماكرون في تغريدة على تويتر أن قائد داعش "تم تحييده على أيدي القوات الفرنسية". مضيفاً "هذا نجاح كبير آخر في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".

وفي تغريدة أخرى قال ماكرون إن "الأمة تفكر هذا المساء بكل أبطالها الذين ماتوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل في عمليتي سرفال وبرخان، وبالعائلات المكلومة، وبجميع جرحاها. تضحيتهم لم تذهب سدى. مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين سنواصل هذه المعركة".

وداعش في الصحراء الكبرى، مسؤول عن أغلب الهجمات المسلحة التي تشهدها منطقة المثلث الحدودي، الواقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

والمثلث الحدودي هو الهدف المفضل لجماعتين جهاديتين مسلحتين تنشطان فيه، هما داعش في الصحراء الكبرى و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة المتطرف".

(م ش)