​​​​​​​ماكرون يؤكد إرسال تركيا لـ 300 مرتزقًا سوريًّا إلى أذربيجان

وقال ماكرون، اليوم الجمعة: "أستطيع أن أؤكد أنه، حسب معلوماتنا، فقد غادر 300 مسلح سوري مدينة غازي عنتاب إلى باكو".

وأضاف ماكرون "تم التعرف على هؤلاء المتشددين وهم ينتمون لجماعة جهادية تعمل في منطقة حلب".

ولفت ماكرون إلى أنه "يتم إعداد وحدة أخرى من نفس الحجم للمشاركة في النزاع إلى جانب باكو".

كما أعلن الرئيس الفرنسي أن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا ستقدم قريبًا مبادرات للسلام في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي له في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي، إن: "روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بصفتها الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستتقدم في وقت قريب بعدة مبادرات لإنهاء النزاع في قره باغ".

هذا وأكد رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الثلاثاء، أن المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للمشاركة في الأعمال العدائية بمرتفعات قره باغ، والموجودين حاليًا على أراضي أذربيجان، يحاولون تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية على السكان المحليين.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/أيلول، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.

(ش ع)