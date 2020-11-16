​​​​​​​ماكرون يؤكد حاجة أوروبا إلى سيادة دفاعية حتى مع وجود حكومة أمريكية جديدة

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "روفي جرو كونتينو" إن أوروبا لا تزال بحاجة إلى استراتيجيتها الدفاعية المستقلة وذات السيادة، حتى لو كانت تتعامل مع حكومة أمريكية جديدة، وهو ما قد يفضي إلى علاقات ودية بدرجة أكبر.

وفي مقابلة مع الصحيفة، ونقلتها رويترز، رفض ماكرون ما ذكرته وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور في صحيفة بوليتيكو في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عندما قالت إنه يتعين على أوروبا أن تظل معتمدة على الحماية العسكرية الأمريكية في المستقبل القريب.

وقال ماكرون: "أختلف تمامًا مع مقال الرأي الذي نشرته وزيرة الدفاع الألمانية في بوليتيكو"، مضيفًا أنه يعتقد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد موقفه حول هذه المسألة.

وتابع ماكرون: "لن تحترمنا الولايات المتحدة كحلفاء إلا إذا كنا جادين في موقفنا وكانت شؤوننا الدفاعية ذات سيادة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى مواصلة بناء استقلالنا الذاتي، تمامًا كما تفعل الولايات المتحدة لنفسها، وكما تفعل الصين لنفسها".

وكان ماكرون قد تحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر وأخبره باستعداده للعمل معه في قضايا مثل المناخ والصحة ومكافحة الإرهاب.

(م ش)