وقال ماكرون: إنّ بلادهُ مستعدة لفرض عقوبات على روسيا في حال أبدت الأخيرة "سلوكًا غير مقبول" مثل اجتياح أوكرانيا، وشددّ على أهمية "تحديد خطوط حمراء واضحة".

وجاءت تصريحات ماكرون في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي بي إس) الأميركية وبثّت مقتطفات منها، السبت.

وقال ماكرون ردًّا على سؤال حول احتمال اتخاذ تدابير ضد موسكو في حال اجتاحت أوكرانيا، في وقتٍ تحشد روسيا قوات متزايدة على الحدود، "أعتقد أنه يعد سلوكًا غير مقبول، علينا بالفعل فرض عقوبات". وأضاف "أعتقد أنه يتحتم علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا".

وأكد أن العقوبات وحدها "غير كافية"، وأنه من الأفضل إقامة "حوار بنّاء"، مُعتبرًا أن العقوبات تشكل "الطريقة الوحيدة لنكون ذوي صدقية"، وقال: "إنّنا بحاجة إلى حوار صريح ومنفتح مع روسيا".

وروسيا متهمة بنشر عشرات آلاف الجنود قرب حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، فيما استؤنفت المعارك مؤخرًا بعد توقفها منذ التوصل إلى هدنة في صيف2020.

وليست فرنسا الوحيدة التي تعاني من موسكو، فقد أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقتٍ سابق، الخميس، فرض سلسلة عقوبات مالية صارمة على روسيا، إضافةً إلى طرد عشرة دبلوماسيين روس، مجدّدًا في الوقت نفسه عرضه بعقد قمة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

(دع)