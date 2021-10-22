​​​​​​​ماكرون يدعو المنفي لحضور مؤتمر دولي حول ليبيا الشهر المقبل

وجاء ذلك خلال استقبال المنفي لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له، المشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، بحسب ما ذكرته شبكة العين الإخبارية.

وناقش الطرفان في الاجتماع ملف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، والذي سينعكس على المنطقة برمتها.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالوفد الفرنسي المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وقدم الوزير الفرنسي، دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة باريس في شهر تشرين الثاني المقبل لحضور مؤتمر دولي على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات.

ويهدف المؤتمر المزمع عقده في باريس للتباحث حول السبل المثلى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وعلى هامش المؤتمر عقدت عدة لقاءات آخرها بين المنفي ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وبين نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ووزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل الباريس.

وأكدت هذه اللقاءات على دعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها كانون الأول المقبل.

واستضافت طرابلس يوم الخميس المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، وسط مشاركة دولية واسعة، حشدتها الحكومة للدفع نحو الانتخابات وحل المليشيات.

أكد البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا، الخميس، التزام الحكومة الليبية بسيادة البلاد ورفض التدخلات الخارجية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحفي البيان الختامي لمؤتمر استقرار ليبيا، والذي أكد التزام الحكومة بقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمري برلين، وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وعقد الانتخابات، ودعم الحكومة لجهود لجنة 5+5 للتنفيذ الكامل لبنود وقف إطلاق النار وخطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

(ل د)