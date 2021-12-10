​​​​​​​ماكنزي: سنبقي 2500 جندي أميركي في العراق

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكنزي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" إنه "على الرغم من تحول دور القوات الأميركية في العراق إلى دور غير قتالي، فإنها ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد داعش"، معتبرًا أن "تصعيد العنف من قبل المليشيات المدعومة من إيران على القوات الأميركية والعراقية قد يستمر خلال الشهر الحالي".

واعتبر أن "هذه الميليشيات تريد مغادرة جميع القوات الأميركية من العراق.. لكننا لن نغادر، مما قد يثير ردًّا مع اقترابنا من نهاية الشهر"، مبينًا "أننا انسحبنا من القواعد التي لم نكن بحاجة إليها، وجعلنا الوصول إلينا صعبًا. لكن العراقيين ما زالوا يريدون منا أن نكون موجودين وأن نشارك.. طالما أنهم يريدون ذلك، ويمكننا أن نتفق بشكل متبادل، وسنكون هناك".

ورأى ماكنزي أن "مرتزقة داعش سيظلون يمثلون تهديدًا في العراق، وأن داعش سيواصل إعادة تكوين نفسه، ربما تحت اسم مختلف"، مشيرًا إلى أن "مفتاح الحل سيكون ضمان عدم قدرة داعش على الاندماج مع العناصر الأخرى في جميع أنحاء العالم، وألا يصبح أكثر قوة وخطورة".

وفي المجمل، أعلن ماكنزي أن "وجود القوات الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط قد انخفض بشكل كبير منذ العام الماضي"، موضحًا أن "هذا الوجود بلغ ذروته وسط التوترات مع إيران عند 80 ألف عنصر".

وشدد على أنه "من المهم العمل مع شركائنا في المنطقة"، معربًا عن قلقه من "تطوير إيران للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وكذلك الطائرات المسلحة بدون طيار".

(د ع)