​​​​​​​ماجدة أمين: سيتم ضخ المياه إلى الحسكة بعد انتهاء الضخ التجريبي

عقب قطع مرتزقة الاحتلال التركي المياه من محطة علوك عن مدينة الحسكة، ارتأت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا استجرار مياه نهر الفرات من ناحية الصور في دير الزور إلى محطة العزيزية في مدينة الحسكة كحل إسعافي من أجل تغذية المنطقة بالمياه الصالحة للشرب.

ونُفّذ مشروع استجرار مياه نهر الفرات على عدة مراحل، في المرحلة الأولى تمت صيانة خطوط الجر وتغذية المحطات بالكهرباء وصيانة محطة العلوة والـ 47، وفي المرحلة الثانية تمت صيانة محطات العزيزية والشدادي ومركدة.

وتصبح المياه صالحة للشرب بعد وصولها إلى محطة العزيزية، بحسب الرئيسة المشتركة للجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة، ماجدة أمين.

وقالت ماجدة "نقوم بتأهيل محطة الشدادي ومركدة من أجل إيصال المياه الصالحة للشرب إلى المناطق الجنوبية أيضاً، وتعد هذه الحلول إسعافية، وليست حلولاً بديلة عن محطة علوك؛ كونها هي أساس المياه التي تصل إلى منطقة الحسكة".

وقطع مرتزقة الاحتلال التركي مياه محطة علوك أكثر من 17 مرة عن أكثر من مليون نسمة، من سكان مدينة الحسكة والمخيمات في المناطق التابعة لها منذ عام 2019، وذلك في خرق واضح للمواثيق والقوانين الدولية.

ووفقاً لماجدة أمين، سيتم ضخ المياه إلى بعض الأحياء في الحسكة، بعد انتهاء فترة الضخ التجريبي لمشروع استجرار مياه نهر الفرات الذي قدر بكلفة ما يقارب المليون ونصف المليون دولار أمريكي.

تأخر الضخ التجريبي

تعددت أسباب تأخير الضخ التجريبي بعد الانتهاء من المشروع الذي دام 8 أشهر، وحول ذلك قالت ماجدة: "منها حبس الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات وانخفاض منسوبه، مما أدى إلى نقص في تغذية المحطات بالكهرباء، بالإضافة إلى تفشي وباء كورونا في عموم المنطقة وتوقف العاملين على المشروع عن العمل في فترة الحظر، هذا إلى جانب التعديات المستمرة من قبل الخلايا النائمة على خطوط الجر، كانت هذه أبرز الصعوبات التي واجهتنا أثناء العمل".

مضيفةً "الحصار الخانق المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا وإغلاق المعابر الحدودية، أدى إلى تأخر توريد المضخات التي كانت تلزم للمحطات".

وأكدت ماجدة في ختام حديثها أن من المقرر ضخ المياه إلى بعض الأحياء في الحسكة بعد الانتهاء من الضخ التجريبي، وقالت: "إذا استمر قطع المياه عن نهر الفرات وانخفض منسوبه، فسنواجه مشكلة التأجيل".

(س ر)

ANHA