​​​​​​​معهد إسرائيلي: سنوات العسل التركية الألمانية قد تذهب بذهاب ميركل

يقول معهد بيغن سادات الإسرائيلي للأبحاث أن علاقات تركيا مع الدول الأوروبية متقلبة وغير ودية، ولكن أنقرة تتمتع منذ فترة طويلة بعلاقات استراتيجية دافئة ومستقرة مع دولة أوروبية واحدة: ألمانيا.

ويمكن إرجاع العلاقات التركية الألمانية القوية إلى أكثر من 100 عام إلى الوقت الذي قاتل فيه البلدان جنبًا إلى جنب خلال الحرب العالمية الأولى، وخلال الحرب العالمية الثانية، وقع الرئيس التركي آنذاك عصمت إينونو اتفاقية صداقة مع ألمانيا النازية.

وفي عام 1961، وقعت ألمانيا وتركيا اتفاقية لإنشاء برنامج العمال الضيوف المصمّم لسد الطلب على العمالة غير الماهرة في الاقتصاد الألماني المزدهر، واليوم، يعيش حوالي 4 ملايين شخص من "أصل تركي" في ألمانيا، إنها أكبر جالية مهاجرين في البلاد.

وشهد صعود المستشارة أنجيلا ميركل إلى السلطة قبل 15 عامًا دفعة غير مسبوقة للعلاقات الثنائية التي تزامنت مع تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الوزراء التركية في عام 2003.

وشكلت ميركل وأردوغان شراكة سياسية على الساحة الدولية لدرجة أن ميركل حوّلت أردوغان بشكل أساسي إلى ربيب.

وعندما صعّدت أنقرة نزاع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، توسطت ألمانيا بين تركيا وزملائها في الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص، والذي اعتبره المحللون حدثاً نادراً عندما تفصل دولة في الاتحاد الأوروبي في نزاع بين أعضاء الكتلة وغير الأعضاء.

وخلال الاشتباكات الأخيرة في قره باغ، أصدرت برلين إدانة باهتة لموقف أردوغان الاستفزازي، وفي الواقع، أنشأت ميركل شيئاً من المظلة الدبلوماسية لأردوغان داخل الاتحاد الأوروبي.

وحتى عندما غزا أردوغان شمال سوريا، لم تفعل ميركل شيئاً ملموساً لمنعه، وفي الواقع، أيدت هذه الخطوة ضمنياً، وفسرتها على أنها طريقة للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وكان منطقها هو أن مثل هذا التدفق لن يحدث إذا سُمح لأردوغان بتحويل المناطق التي تسيطر عليها تركيا إلى ما يسمى بـ "الملاذ الآمن" للسوريين.

ومن حيث الأرقام، بلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وألمانيا 30.4 مليار يورو في عام 2019، حيث تعتبر برلين أحد أكبر شركاء أنقرة التجاريين، وكذلك تعمل أكثر من 7500 شركة ألمانية في تركيا.

وفي ذروة أزمة المهاجرين الأوروبية في عام 2015، عندما أرسل أردوغان ما يقرب من مليون لاجئ إلى ألمانيا وحدها، باعت شركة السيارات الألمانية فولكس فاجن أكثر من 107400 سيارة إلى تركيا، وهو أعلى رقم منذ عام 2002، وهو العام الذي فاز فيه أردوغان بالانتخابات التشريعية.

وكان مستوى التعاون في تجارة الأسلحة كبيراً أيضاً في السنوات الأخيرة، وتعد أنقرة الآن المستورد الأول للأسلحة الألمانية في العالم، وفي العام الماضي، استوردت تركيا أسلحة تزيد قيمتها عن ربع مليار يورو من ألمانيا، وهو أعلى رقم منذ عام 2005، عندما تولت ميركل السلطة.

وكذلك تلعب ألمانيا دوراً حاسماً بشكل خاص في برنامج الطائرات بدون طيار التركي، والتي كانت رأس حربة الجيش التركي في معاركه في ليبيا وسوريا وقره باغ، حيث تم تطوير الرؤوس الحربية للصواريخ المثبتة على الطائرات بدون طيار بواسطة شركة تصنيع الأسلحة الألمانية TDW.

وفي تقرير رسمي، اعترفت الحكومة الألمانية أنها منحت 33 تصريحاً لتركيا لتصدير البضائع التي تم تصنيفها على أنها مناسبة للاستخدام على الطائرات العسكرية بدون طيار.

ويعتبر الشتات التركي الهائل في ألمانيا رابع أكبر دائرة انتخابية في تركيا (1.5 مليون تركي مؤهل للتصويت، وأكثر من ثلثيهم صوتوا لأردوغان في الانتخابات الأخيرة).

وفي حين اعتمدت العلاقات الألمانية التركية إلى حد كبير على العلاقة بين أردوغان وميركل، فلن يتمكن من الاعتماد عليها إلى أجل غير مسمى، وسوف تغادر منصبها بعد عام من الآن، وكان هناك تحول ملحوظ في لهجة المؤسسة السياسية في برلين تجاه أنقرة، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير في سياسة ألمانيا، خاصة إذا استمر أردوغان في استفزاز الألمان في النزاعات حول العالم.

لقد أرسلت استراتيجية ميركل لأردوغان رسالة خطيرة مفادها أنه يمكن أن يتصرف كما يشاء دون عواقب، وأكثر من ذلك، فقد أظهرت له أن ألمانيا وأوروبا معها على استعداد للخضوع للابتزاز السياسي.

وكانت ميركل هي التي دبّرت صفقة اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016 لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وهي صفقة وافقت عليها أنقرة مقابل مزايا مالية.

وليست مغامرات أردوغان السياسية هي التي ستكلفه في النهاية داخلياً وخارجياً، بل الاقتصاد التركي المتعثر والسقوط الحر لليرة التركية، وتتجاوز مشاكل تركيا المالية قدرة ألمانيا على المساعدة، حتى مع جهود ميركل لمد يد العون لأردوغان قبل انسحابها من الحياة السياسية.

وستكون المحاولة الأخيرة لميركل لإنقاذ ربيبها التركي محاولة لتعديل اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لمنح أنقرة المزيد من التسهيلات والمزايا الاقتصادية.

(م ش)