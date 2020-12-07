وقال مدير المعهد العميد عودي ديكل، في تقرير أوردته "القناة 12" العبرية، إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستتعرض في الحرب القادمة لهجمات بآلاف الصواريخ، فضلاً عن قصف لطائرات بدون طيار، مصدرها لبنان وسورية وغرب العراق، وربما غزّة.

وأشار المعهد إلى أن "المواجهة القادمة ستكون ضد المحور الإيراني، خاصة مع استعدادات هذا الأخير للهجوم على نطاق واسع بالصواريخ وطائرات بدون طيار ووحدات حرب العصابات التي قد تتسلل إلى المستوطنات والمواقع الحيوية بالقرب من الحدود مع لبنان ومرتفعات الجولان".

وشدد المعهد على أن الحرب المقبلة ستكون متعددة الساحات، من لبنان وسورية وغرب العراق، مع احتمال انضمام حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وشدد المعهد على أن هناك تغيراً كبيراً في التهديد يتمثل في تكثيف وجود "حزب الله"، وخاصة جهوده في إعداد صواريخ دقيقة بمساعدة إيران.

وقالت الباحثة أورنا مزراحي: "الحرب القادمة في الشمال ستكون مدمرة وصعبة ويبدو أن أياً من الجانبين لا يريدها أن تندلع".

وأضافت أنه "على الرغم من أن الأطراف لا تريد الحرب الآن، إلا أن تلك المواجهة قد تندلع وتخرج عن السيطرة وذلك لعدة أسباب، منها عدم الاستقرار في المنطقة بعد اغتيال العالم الإيراني، وإصرار إيران على مواصلة تعزيز استعدادها للحرب في الشمال.

في حين توقع المعهد حدوث الكثير من الدمار في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالأهداف الاستراتيجية، ولكن الدمار الأكبر سيكون في لبنان وسورية.

(ز غ)