​​​​​​​معهد دراسات الحرب الأميركي يتوقع ردود وكلاء إيران على الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد

أعلنت الولايات المتحدة أنه "لن تكون هناك قوات أميركية ذات دور قتالي" في العراق بحلول نهاية عام 2021. وجاء هذا الإعلان بعد الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في واشنطن.

ولن يشكل هذا التحول في دور القوات الأميركية، بحسب دراسة أجراها معهد دراسات الحرب الأميركي، انسحاباً واسع النطاق من البلاد. إذ أنهت القوات الأميركية إلى حد كبير مهمتها القتالية في العراق في عام 2020 وستظل في أدوار التدريب وتقديم المشورة والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وهاجم وكلاء إيران العراقيون القوات الأميركية في العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة لتحفيز هذا الانسحاب. وتوقف تصعيد الهجمات مباشرة قبل الحوار حيث ناقشت إيران ووكلائها كيفية الرد على نتيجة هذه الحوار. وهدد المتشددون بالوكالة بشن المزيد من الهجمات إذا لم تنسحب الولايات المتحدة بالكامل من العراق بحلول نهاية عام 2021.

وبحسب المعلومات الواردة فقد التقى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بممثلين عن خمس مجموعات عراقية في النجف وبغداد في 27 تموز وأمرهم بخفض التصعيد مؤقتاً. كما أخبر المسؤولون العراقيون في 28 تموز أن إيران ستتخذ نهج "انتظر لنرى" لكنها ستأمر وكلائها بمهاجمة القواعد الأميركية في هولير/أربيل إذا لم تنسحب القوات الأميركية بحلول نهاية عام 2021. ولم تشر الولايات المتحدة إلى أن مثل هذا الانسحاب سيحدث.

الوكلاء من المرجح أن يطيعوا أوامر قاآني

و أعلنت لجنة تنسيق المقاومة العراقية أن المجموعات ستظل مستعدة لشن الهجمات وستفعل ذلك إذا لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من العراق. وتضم اللجنة ممثلين عن وكلاء إيران الرئيسيين في العراق، واتهم بيانها الولايات المتحدة بالخداع "لإطالة أمد الاحتلال"، وتهيئة الظروف للتصعيد مرة أخرى في المستقبل.

ومن المرجح أن تقوم إيران ووكلائها بهجمات منخفضة المستوى على القوات الأميركية حتى نهاية عام 2021. والتقى قاآني بمسؤول كبير في كتائب حزب الله ورئيس أركان قوات الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي في بغداد يوم 27 تموز. وأُمِرَ أبو فدك بإعادة شن هجمات "التحرش" مع الحد من الهجمات واسعة النطاق التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد غير مقصود.

وتشير العمليات "المنخفضة المستوى" والتي تستهدف المقاولين العراقيين وبالتالي لا تخاطر بسقوط ضحايا أميركيين، فضلاً عن الهجمات الصاروخية "المنخفضة المستوى" أيضاً والتي من غير المرجح أن تسبب أضراراً كبيرة، لمواصلة الضغط على صناع القرار الأميركيين. ومن المحتمل أن يقوم وكلاء إيران بهكذا نوع من الهجمات لتذكير الولايات المتحدة بأن الهجمات واسعة النطاق يمكن استئنافها في حال عدم انسحابها.

ومن المرجح أيضاً أن تضع إيران ووكلائها شروطاً سياسية لاستئناف الهجمات الرئيسية ضد القوات الأميركية في العراق بحلول نهاية عام 2021. وبحسب ما ورد أمر قاآني الوكلاء بتشكيل لجنة برلمانية للضغط على الحكومة العراقية سياسياً لكي تسحب واشنطن قواتها من هذا البلد. والتقى قاآني مع الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في بغداد في 27 تموز، ومن المرجح أنه ناقش تنسيق اللجنة والتعامل مع انتخابات تشرين الأول. وقد ينوي قاآني إنشاء مثل هذه اللجنة لتوفير نوع من الشرعية لهجمات وكلائه المستقبلية الواسعة النطاق.

كما يمكن لرئيس الوزراء العراقي القادم أن يأمر من جانب واحد بالطرد الكامل للقوات الأميركية من العراق في حالة تأمين تحالف الفتح نتيجة انتخابية تسمح له باختيار رئيس الوزراء القادم.

ويظل هذا السيناريو غير محتمل ولكنه سيشكل خطورة على المصالح الأميركية. ستستمر بعض الجماعات التي تعمل بالوكالة في خطابها العدائي ودعواتها لشن هجمات على القوات الأميركية.

الهجمات ضد القواعد الأميركية في سوريا قد تُستأنف

قد تواصل إيران ووكلائها الهجمات ضد القوات الأميركية في سوريا والبدء في استهداف الطائرات الأميركية أو القواعد الأميركية في أماكن أخرى من المنطقة. وأعلنت كتائب حزب الله مسؤوليتها عن هجمات سابقة على قواعد أميركية في سوريا وهددت بشن هجمات مستقبلية للضغط على واشنطن. وقد تستمر هذه الهجمات حتى مع تراجع تصعيد الجماعات التي تعمل بالوكالة في العراق في الفترة التي تسبق الانتخابات العراقية، ومن غير المرجح أن تزعزع الهجمات في سوريا استقرار العراق ولكنها تحقق هدف مضايقة صناع القرار الأميركيين لتحفيز الانسحاب الكامل. قد يحاول وكلاء إيران إلحاق خسائر أميركية في سوريا لفرض تكلفة سياسية على إدارة بايدن.

وقد تستهدف إيران ووكلائها أيضاً القواعد الأميركية خارج العراق وسوريا إذا تصاعدت التوترات في الأشهر المقبلة. وأكد متحدث باسم كتائب حزب الله في 27 تموز أن الجماعة يمكن أن تستهدف "أي قاعدة في أي دول عربية أو غير عربية يمكن أن يستخدمها الأميركيون لشن هجمات داخل العراق". الهدف النهائي لإيران هو تقليص الوجود العسكري الأميركي ونفوذها ليس فقط في العراق وسوريا ولكن في جميع أنحاء المنطقة.

وقد تستأنف إيران ووكلائها هجمات واسعة النطاق في العراق في وقت أبكر مما خططوا له. تدير إيران ووكلائها صراعاً إقليمياً مع إسرائيل قد يجبر إيران على إعادة تقييم خطتها المفضلة لإدارة العنف في العراق حتى نهاية العام. وتحاول إيران على الأرجح فصل تصعيدها ضد إسرائيل والولايات المتحدة عن بعضهما البعض. ومع ذلك، تعتبر إيران إقليم كردستان مركزاً للمخابرات الإسرائيلية والأميركية. وقد تؤدي الضربات الجوية الإسرائيلية داخل العراق أو الهجمات الإسرائيلية السرية داخل إيران إلى هجمات إيرانية في إقليم كردستان، مما يعيد فتح دائرة التصعيد العراقي قبل نهاية عام 2021. وأي هجمات تستهدف أيضاً القوات أو المنشآت الأميركية يمكن أن تعرقل خطة خفض التصعيد.

كما قد تعيد إيران النظر في قرارها بالحد من الهجمات في العراق حتى نهاية العام إذا أصبحت محادثات فيينا النووية مرتبطة بالتصعيد الإيراني في العراق. لا يزال هذا السيناريو غير مرجح. يمكن للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، والمرشد الأعلى، علي خامنئي، تغيير نهج إيران في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) واختيار تنشيط العنف ضد الولايات المتحدة إذا فشلت مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. يهدف هذا العنف إلى الرد على استمرار حملة الضغط الأقصى وفرض تكلفة عسكرية على الولايات المتحدة. ومهما كان السيناريو القادم، يمكن لإيران أن تأمر وكلائها باستئناف هجمات واسعة النطاق على الأصول الأميركية في العراق والمنطقة قبل نهاية العام.

(م ش)