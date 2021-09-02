​​​​​​​معهد بحثي: أفغانستان قد تكون دافعاً للتنافس السعودي الإيراني

لو انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان قبل ذلك بعدة سنوات، فمن المحتمل أن المملكة العربية السعودية كانت ستسعى إلى استغلال التقدم العسكري لطالبان بطرق أقل دقة مما قد تفعله الآن، بحسب معهد بيغن - سادات للأبحاث الإسرائيلي.

فالسعودية لا تزال توجه الأموال منذ عام 2017 إلى المسلحين المناهضين لإيران والمناهضين للشيعة في المثلث الحدودي الإيراني الأفغاني الباكستاني وإلى الجنوب على الجانب الباكستاني من الحدود، بحسب المركز.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف الخطوط العريضة التي يمكن أن تشكلها أفغانستان بالنسبة لإيران.

وقال ظريف: "إذا لم تلعب إيران بشكل جيد وصنعت عدواً من طالبان قريباً، أعتقد أن بعض الدول العربية في الخليج والولايات المتحدة ستحاول تمويل وتوجيه طالبان لإضعاف طهران وصرف انتباهها بعيداً عن العراق وغيره. أكبر تهديد لنا سيكون تشكيل نظام سياسي مناهض لإيران في أفغانستان".

ومن المغري مقارنة المشاكل المحتملة لإيران في أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان أو بلد مجاور في حالة حرب مع نفسها بمشاكل السعودية مع الحوثيين في اليمن.

ولعبت كل من المملكة العربية السعودية وبعض مسؤولي إدارة ترامب، مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون، فكرة محاولة إشعال حركات تمرد عرقية داخل إيران، لكن أفغانستان ليست كاليمن، وطالبان ليسوا كالحوثيين.

سعت طالبان في الأسابيع الأخيرة إلى طمأنة جيران أفغانستان بأنهم يسعون إلى التعاون ولن يدعموا التشدد خارج حدود بلادهم. استضافت إيران مؤخراً محادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية انتهت ببيان مشترك يدعو إلى تسوية سياسية سلمية.

من وجهة النظر السعودية، لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها طالبان شيئاً وتفعل شيئاً آخر، بما في ذلك وعدها المزعوم قبل 11 أيلول بأن أسامة بن لادن لن يُسمح له بالتخطيط وتنظيم هجمات من الأراضي الأفغانية وما تلاه من رفض تسليم بن لادن.

كل هذا لا يعني أن أفغانستان لا يمكن أن تبرز كمكان لخصومات الشرق الأوسط التي لا تشمل السعودية وإيران فحسب، بل تشمل أيضاً تركيا وقطر. من المحتمل أن تكون المعارك التي تخوض فيها أقل من خلال الوكلاء وأكثر اقتصادياً وثقافياً، والتي تبدو فيها التحالفات مختلفة بشكل كبير عن تحالفات الماضي.

قد يكون دعم حركة طالبان، وهي جماعة تم تحديدها على أنها تنتهك حقوق المرأة، أمراً صعباً بالنسبة للأمير محمد بن سلمان وهو يسعى لإقناع المجتمع الدولي بأن المملكة قد انفصلت عن خط إسلامي متشدد ألهم مجموعات مثل المقاتلين الأفغان.

كما أنه سيعقد جهود ولي العهد لإبراز بلاده كمنارة لشكل معتدل ومتسامح من العقيدة وتعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، قد تكون استراتيجية القوة الناعمة الدينية للأمير محمد ناجحة. ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي الخطوات السعودية حتى الآن إلى اعتدال حركة طالبان وتسهيل الحل السلمي للصراع الأفغاني.

(م ش)