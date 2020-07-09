​​​​​​​معهد اسرائيلي: هل اليمن الحدود التالية للصراع بين تركيا وروسيا؟

قالت إيرينا تسوكرمان في تحليل لها لمركز بيغن-سادات الإسرائيلي، إن تركيا وروسيا تدعمان أطرافًا منفصلة في كل من سوريا وليبيا، ولكن يمكن أيضًا أن تكونا في طريقهما للتورط في حرب بالوكالة أخرى باليمن.

وتحاول تركيا المناورة بين الأطراف المتورطة في الصراعات المتعددة، وربما تلجأ إلى حكومة هادي المعترف بها دوليًّا.

واستثمرت تركيا بشكل كبير في الوصول الإنساني إلى أنصارها اليمنيين المحتملين عبر مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) وتحاول أيضًا التأثير في النظام التعليمي والمؤسسات الدينية والبنية التحتية الاجتماعية الأخرى في اليمن.

وقالت إيرينا "من الناحية النظرية، طالما أن تركيا تحترم هذه الحدود ولا تتعارض مع روسيا بشأن مصالحها، يمكن للبلدين متابعة أهدافهما جنبًا إلى جنب، خاصة أنه لا يوجد فائز واضح الآن".

وفي الواقع، هناك أدلة تشير إلى نهج عدواني من جانب تركيا للمشاركة في اليمن، حيث تتماشى أنشطتها مع نهج القوة الناعمة السابق لتركيا في إدارة العلاقات أكثر مما تتماشى مع الأنشطة المتهورة والفضائح والعدائية التي أدت إلى نتائج عكسية على أردوغان في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا.

وفي اليمن، يتركز حضور تركيا على المناطق الساحلية الثلاث، حيث تبقى نقاط الاختلاط الاستراتيجية لباب المندب وخليج عدن الجوائز المرغوبة التي تراقبها عدة دول، بما في ذلك إيران وروسيا.

وتحاول تركيا المناورة بين الأطراف المتورطة في العديد من النزاعات التي تختمر في اليمن، وربما تلجأ إلى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًّا للموافقة عليها ودعمها.

واتهمت إدارة هادي بالفساد ولقد عملت حتى مع حزب الإصلاح والإخوان المسلمين، اللذان تعاونا مع الحوثيين المدعومين من إيران، مما تسبب في احتكاك وسوء تواصل داخل التحالف العربي.

ومن المؤكد أن أردوغان سيسعى إلى استغلال أي روابط وتعاطف إسلامي، حتى أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع قطر لإغراء هذه العناصر للانضمام إلى الكتلة الإسلامية الناشئة.

وقامت وسائل الإعلام واللوبيات القطرية بتعبئة السكان المحليين الذين يميلون إلى الإسلاميين ضد الجنوبيين المدعومين من الإمارات وغيرهم ممن هم أكثر تعاطفًا مع أهداف التحالف العربي، وهذه هي العناصر التي تتحدث عنها تركيا.

وكما فعلت في نهجها تجاه أفريقيا وشبه القارة الهندية، استثمرت تركيا بشكل كبير في التواصل الإنساني مع أنصارها اليمنيين المحتملين عبر منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH).

ونشطت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية (IHH) في منطقة (شبوة) منذ ذلك الحين - بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة - وسقطت إلى حد كبير تحت سيطرة الإخوان المسلمين في عام 2019.

والفكرة هي نشر السيطرة الإسلامية عبر منطقة علم في جنوب غرب اليمن، حيث تدفع القبائل والميليشيات الإسلامية بشكل متزايد ضد التحالف العربي.

بينما يستغل أردوغان التوترات السياسية، من المعروف أنه يتحاور مع حاكم سقطرى رمزي محروس، الذي يقال إنه التقى بالمخابرات التركية والقطرية في اسطنبول.

كما تستخدم تركيا حركة الإصلاح لاختراق النظام التعليمي والمؤسسات الدينية والبنية التحتية الاجتماعية الأخرى في اليمن، وذلك باستخدام الكتب المدرسية القطرية والخبرة التركية في التأثير الإيديولوجي لتطرف السكان المحليين.

وبالنسبة لروسيا، فعلى مدى السنوات العديدة الماضية، خطت موسكو خطوات مدروسة وبعناية فائقة على الأرض اليمنية، ولعبت مع جميع الأطراف وقدمت تأثيرًا إنسانيًّا رسميًّا للاحتفاظ بالوصول وفتح الحوار مع من ينتهي به الأمر في القمة.

فهدف روسيا أكثر تعقيدًا من هدف تركيا من حيث إنها تسعى إلى إعلان نفسها وبشكل علني كوسيط بين الأطراف المتحاربة، كما هو الحال مع سوريا، وتعدّ روسيا نفسها وسيطًا قويًّا مؤثرًا بين العديد من الجهات المنشقة.

وتسعى روسيا لأن يُنظر إليها على أنها وسيط سياسي، على الرغم من عدم وجود مسار أكيد لتصبح صانعة ملوك والحصول على سيطرة مباشرة أو تأثير أوسع.

وفي حين أن موسكو لا تختار بشكل صريح أي طرف في الأزمة اليمنية، فإنها لا تزال في حوار مع جميع الأطراف دون استعداء أي جماعة.

وبالنسبة لروسيا، فاليمن ذات أهمية من أجل تطوير أجندتها من خلال الوصول إلى قواعد عسكرية محتملة في نقاط الاختراق الاستراتيجية، وكسب النفوذ السياسي بشكل عام، وإدارة صادرات الغاز، والقدرة على الاستفادة من دورها في اليمن نحو أكبر دور ومشاركة إقليميان.

ومن الناحية النظرية، طالما أن تركيا تحترم هذه الحدود ولا تتعارض مع روسيا بشأن مصالحها، يمكن للبلدين متابعة أهدافهما جنبًا إلى جنب، خاصة أنه لا يوجد فائز واضح الآن.

ومع ذلك، إذا تقدمت تركيا بقوة أكبر لفرض سيطرة الإسلاميين والتدخل عسكريًّا، فقد تحاول الإطاحة بروسيا من دور قيادي أو مؤثر في اليمن بسبب صدام المصالح ويمكن أن يحدث نزاع آخر بالوكالة.

(م ش)