​​​​​​​معبر سيمالكا يستقبل العائدين ابتداء من يوم غد

وأعلنت إدارة معبر سيمالكا الحدودي ما بين شمال وشرق سوريا وباشور كردستان في منشور على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، عن السماح لأهالي شمال وشرق سوريا الموجودين في باشور كردستان بالعودة.

فيما أوضحت الإدارة أن استقبال العائدين الذين قاموا بزيارة باشور كردستان في حالات إنسانية أو مرضية سيبدأ اعتباراً من يوم غد 7 حزيران.

ولم تحدد الإدارة تاريخ انتهاء فتح المعبر أمام العائدين.

وكان المعبر قد أُغلق لأول مرة بتاريخ 14 آذار المنصرم، ضمن التدابير الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا إلا أنه افتُتح بشكل مؤقت بتاريخ 27 أيار المنصرم لاستقبال العائدين، ليعود ويغلق من جديد بعد أن أعلنت حكومة باشور كردستان عن حظر شامل للتجوال بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها.

(سـ)

ANHA