​​​​​​​معبر سيمالكا يستقبل 400 عائداً يومياً حتى انتهاء المدة

وفتح معبر سيمالكا الحدودي اليوم، أمام العائدين إلى روج آفا، وذلك بعد أن أصدرت إدارة المعبر بتاريخ 27 أيار الجاري قراراً بفتح المعبر أمام أهالي شمال وشرق سوريا الراغبين بالعودة، بعد إغلاق المعبر في 14 آذار المنصرم لدرء خطر انتشار فيروس كورونا.

وبدأت منذ صباح اليوم دخول أول دفعة من الأهالي إلى مناطق شمال وشرق سوريا بعد اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة من قبل اللجان الصحية في مقاطعة قامشلو.

وبهذا الصدد صرح لوكالتنا مدير العلاقات في معبر سيمالكا باز أحمد وقال" إن المعبر بدأ بتسهيل مرور العائدين من باشور كردستان "جنوب " بعد قرار الإدارة الذاتية بالسماح لأهالي شمال وشرق سوريا المقيمين والزوار والحالات الإنسانية بالعودة إلى روج آفا".

′الراغبين بالعودة إلى باشور كردستان بانتظار قرار من قبل حكومة باشور′

وأضاف أحمد" إن المعبر بدء باستقبال العائدين من تاريخ اليوم، 30 أيار وحتى 4 حزيران، وبمعدل 400 شخص يومياً، أما من يود العودة لباشور كردستان لن يسمح له بالعبور حتى صدور قرار من قبل حكومة باشور كردستان واستقبالها لهم".

′تمديد المدة متعلق بقرار من الإدارة الذاتية′

وحول المدة التي حددتها الإدارة الذاتية بخصوص العائدين أكد أحمد" أن الأهالي العالقين في باشور كردستان لا يتجاوز عددهم ألفي شخص، وهذه المدة كافية لعودتهم إلى روج آفا، مضيفاً إن قرار التمديد متعلق بقرار من الإدارة الذاتية".

′سيتم إخضاع أي مشتبه بإصابته بفيروس كورونا للحجر الصحي′

وعن التدابير والإجراءات الصحية التي اتخذتها هيئة الصحة أشارت الناطقة باسم لجنة الصحة في مقاطعة قامشلو روجين أحمد "هيئة الصحة جهزت 3 طواقم طبية لاتخاذ التدابير الصحية اللازمة من خلال فحص العائدين وتعقيمهم".

وأكدت في حال وجود أعراض الإصابة على أي شخص سيخضع للحجر الصحي.

وتابعت روجين في حال كانت النتيجة سلبية سيخضع للحجر الصحي المنزلي تحت إشراف إدارة الكومين الذي يسكن فيه والطواقم الطبية لمدة أربعة عشر يوماً للتأكد من أوضاعهم".

وأثنى الأهالي العائدون من باشور كردستان على قرار الإدارة الذاتية حيال تسهيل المرور، وفتح المعبر للسماح بالعودة إلى منازلهم، كما شكروا الطواقم الطبية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال سلامة العائدين ".

(سـ)

ANHA