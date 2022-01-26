​​​​​​​معارك مستمرة بين الحوثيين والجيش اليمني والأخير يتقدّم في مأرب

وتتقدم قوات الجيش اليميني خلال المعارك في جبهة حريب على مواقع الحوثيين في تلك المنطقة، بحسب المكتب الإعلامي التابع للجيش اليمني.

وأعلن سيطرته على مفترق الطرق بين مديريتي حريب والعبدية، وعلى منطقتي الفليحة والردهة في جوبا بشكل كامل.

في حين أفادت شبكة العربية، بأن ألوية العمالقة تتقدم باتجاه عقبة ملعاء الفاصلة بين مديريتي الجوبة وحريب جنوب مأرب، وتخوض معارك مستمرة لدحر الحوثيين، وسط انهيار وتخبط في صفوف الأخيرة.

وأعلن الجيش اليمني السيطرة على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوباً.

وتمكن على الجبهة الجنوبية من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وسط خسائر للحوثين.

ويذكر أنه منذ شباط / فبراير 2021، كثف الحوثيين هجماتهم على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب الـ 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

(ش ع)