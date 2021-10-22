​​​​​​​معارك عنيفة تدور في منطقة آفاشين

وتنفذ دولة الاحتلال التركي منذ الثالث والعشرين من نيسان العام الجاري هجمات واسعة ضد مناطق الدفاع المشروع، وخاصة في متينا وزاب وآفاشين، ولعدم قدرته على التقدم أمام مقاومة مقاتلي الحرية، تستخدم كافة أنواع الأسلحة المحظورة دولياً وخاصة الكيماوية.

وفي سياق المعارك الدائرة في أفاشين، أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، وجاء فيه:

– في 22 تشرين الأول وفي الصباح الباكر بدأ جيش الاحتلال التركي بعملية في ساحة تل كارتال في منطقة آفاشين وأصبحت هدفاً لقواتنا، حيث نشبت معارك عنيفة بين جيش الاحتلال التركي وبين قواتنا الكريلا والتي لا زالت مستمرة حتى الآن، والمعلومات المفصلة سنشاركها فيما بعد.

– منذ 19 تشرين الأول في الساعة 18:00 وحتى 21 تشرين الأول وتتعرض ساحة ستوني وكارتال في منطقة آقاشين للقصف، في 20 تشرين الأول في الساعة 18:00 قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة في ورخليه بالمتفجرات.

– في 20 من تشرين الأول في الساعة 20:10 قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي الحربية تل بربازن وغوشينيه في منطقة خاكورك.

– في 21 من تشرين الأول مابين الساعة 18:20 و 21:00 قصف جيش الاحتلال التركي من المخافر الحدودية ساحة ورخليه وتل لعنت في منطقة آفاشين بالمدافع وقذائف الهاون.

– في 21 تشرين الأول في الساعة 22:50 قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ساحة كافيا في منطقة كارى.

– في 20 تشرين الأول في تمام الساعة 20:10قصف جيش الاحتلال التركي تل بربزنان في كوشين التابعة لمنطقة خاكورك بالطائرات الحربية.

– في 21 تشرين الأول في الساعة ما بين 18:20-21:00 قصف جيش الاحتلال التركي ساحات ورخليه، تل كارتل، وتل لانت في منطقة آفاشين، بالطائرات الحربية والمدفعية وقذائف الهاون، من المخافر الحدودية .

– في 21 تشرين الأول في تمام الساعة 22:50 قصف جيش الاحتلال التركي ساحة كافيا التابعة لكارى بالطائرات الحربية.

– في مساء 20 و 21 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي تل شهيد فداكار وساحة سيدا في منطقة زاب كما قصفت ساحات جمجو بقذائف الهاون والمدفعية من المخافر الحدودية وفي نفس التوقيت حامت طائرات الهليكوبتر فوق هذه المناطق.

وفي 22تشرين الأول في تمام الساعة 09:30 قصف جيش الاحتلال التركي ساحة تل لانت (اللعنة) التابعة لمنطقة آفاشين بالطائرات الحربية.

المصدر: وكالة فرات