​​​​​​​معارك عنيفة شرق أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يعِد بردّ قريب على طلب كييف للانضمام له

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية صباح الأحد، أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك "من دون أن تحقق نجاحاً"، مشيرة إلى أن "الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا".

في سيفيرودونيتسك، يتحصن المدافعون عن المدينة في مصنع "أزوت" للمواد الكيميائية. وأكد حاكم منطقة لوهانسك سيرغي غايداي إن "المعارك تتواصل"، موضحاً أن "محيط مصنع آزوت يقصف بقوة لساعات باستخدام أسلحة من العيار الثقيل".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت، إن "القتال العنيف في الشوارع مستمر في سيفيرودونيتسك"، مشيراً إلى استعادة القوات الأوكرانية مواقع مثل تافريسكي في منطقة خيرسون وفي منطقة زابوريجيا.

ودعا زيلينسكي إلى "ممارسة ضغط دولي لضمان أن ترفع روسيا حصارها عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، ما يسمح بتأمين الصادرات اللازمة لتجنيب العالم أزمة غذائية دولية".

من جهته، صرح ليونيد باشنيك مسؤول منطقة لوهانسك "الانفصالية" أن "سيفيرودونيتسك لم تتحرر بنسبة مائة بالمائة "، مؤكداً أنه "في كل الأحوال ستكون سيفيرودونيتسك... ليسيتشانسك لنا".

إلى ذلك، توقع مسؤول عسكري أميركي كبير أن تسيطر روسيا على منطقة لوهانسك الأوكرانية بأكملها في غضون أسابيع قليلة.

وأضاف المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك في لوهانسك قد تسقطان في غضون أسبوع، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة روسية على كل من لوهانسك ودونيتسك اللتين تشكلان معاً منطقة دونباس.

وبالتزامن مع المعارك في الشرق، ما زال الجيش الروسي يقصف ضواحي مدينة خاركيف (شمال غرب) ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. وقال حاكم المنطقة فولوديمير تروش إن المنطقة المحيطة بشورتكيف غرب أوكرانيا تعرضت للقصف مساء السبت.

ويأتي ذلك، فيما وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة مفاجئة لكييف السبت بردّ "الأسبوع المقبل" بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لايين بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني "مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وتطالب أوكرانيا بـ "التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين من أجل منحها سريعاً وضع الدولة المرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد، غير أن الدول الـ 27 منقسمة حيال هذه المسألة.

لكنّ فون دير لايين قالت "نريد دعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي. نريد النظر نحو المستقبل".

في حين يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس السفر إلى كييف قبيل عقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى نهاية حزيران/ يونيو الجاري، وفقاً لما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وذكرت الصحيفة الألمانية يوم السبت نقلاً عن مصادر في حكومتي فرنسا وأوكرانيا، أن شولتس يعتزم القيام بالزيارة برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

ولم يعلق المتحدث باسم الحكومة الألمانية على تقرير "بيلد".

وتأمل أوكرانيا أن يعلن الاتحاد الأوروبي أنها مرشحة للحصول على عضوية التكتل خلال قمته يومي 23 و24 حزيران/ يونيو الجاري، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع في قصر إلماو بجبال الألب البافارية، المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيو الجاري.

يذكر أن ألمانيا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع خلال عام 2022.

(ش ع)