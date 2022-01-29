​​​​​​​معارك عنيفة في مأرب ومقتل عدد من الحوثيين في كمين

تتواصل المواجهات في محافظة مأرب، السبت، بين قوات الجيش الوطني اليمني والحوثيين في عدد من الجبهات.

وتتركز المواجهات في الجبهتين الجنوبية والغربية، لاسيما في الجبهة الصحراوية التي تشهد هجوماً متواصلاً من قوات الجيش الوطني على مواقع الحوثيين الذين يتحصنون في معسكر "أم ريش" الاستراتيجي.

وعلى الرغم من محاولات الحوثيين عمل الكثير من التحصينات، إلا أن الجيش الوطني وصل إلى مناطق متقدمة من هذه السلسلة الجبلية من الناحية الشمالية والشرقية والالتقاء مع قوات العمالقة.

وتحدثت المعلومات عن خسائر مستمرة في عدد من الجبهات في صفوف الحوثيين التي حاولت الزج بمجموعة من عناصرها في الجبهة الغربية من محافظة مأرب والتسلل عبر الأودية لتلتف على مواقع الجيش.

وكانت قوات الجيش اليمني هاجمت مواقع الحوثيين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وقالت الوكالة "إن الهجوم الذي شاركت فيه أيضاً المقاومة الشعبية أسفر عن تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة للحوثيين، مضيفة أن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية صادروا أسلحة متوسطة وخفيفة".

وأوضحت، نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمّه، "أن عناصر من الجيش والمقاومة نصبوا كميناً للحوثيين شمال غرب مأرب، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الجماعة".

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن، الجمعة، أنه نفذ 24 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال 24 ساعة. وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 16 آلية للحوثيين وقتلت أكثر من 70 عنصراً منها.

(ش ع)