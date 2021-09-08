​​​​​​​معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات اليمنية ومقتل 78 من الطرفين

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس "أسفرت المعارك بين الطرفين عن مقتل أكثر من 60 من الحوثيين في غارات جوية شنت غالبيتها في 24 ساعة الماضية.. وسقوط 18 قتيلًا من القوات الحكومية وجرح العشرات خلال 48 ساعة الماضية".

وأوضح المصدر أن الحوثيين "شنوا هجمات متزامنة أمس واستمرت حتى فجر الأربعاء" مشيرًا الى أن القوات الموالية للحكومة اليمنية تمكنت من صد هذه الهجمات.

وقُتل المئات من الطرفين في المعارك الدامية وسط سعي الحوثيين الحثيث للسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط، ما قد يعزز موقعهم في أي مفاوضات مستقبلية محتملة.

ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، مواجهات دامية بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليًّا والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

(ش ع)