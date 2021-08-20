​​​​​​​معارضو الغنوشي يهددون بالانشقاق.. وإطلاق حزب جديد في تونس

وأوضح القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم أنه لا يمكن للقيادة الحالية للحركة التوصل إلى حلول مع الرئيس التونسي بسبب ما وصفه بـ "استفزازات الحركة المتكررة له".

كما دعا سعيد إلى البدء بمحاسبة حركة النهضة وملاحقة زعيمها في حال ثبوت وجود ملفات فساد ضد قياديها.

إلى ذلك، أفاد بوجود نيّة لدى التيار الإصلاحي، لإطلاق حزب جديد، في حال عدم تراجع قيادة الحركة الحالية خطوة إلى الوراء.

وقال بن سالم: "إن القيادة الراهنة التي يتزعمها الغنوشي، تمثل عائقاً لفكرة الحوار مع رئيس الدولة، وغير مؤهلة لإجراء حوار لا مع الرئاسة ولا مع المجتمع السياسي".

كما اعتبر أنه بالإمكان تجاوز الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، عن طريق حلول وسطى وحوار مع رئيس الجمهورية، ولكن ليس بين سعيّد والنهضة وإنما عن طريق مكونات المجتمع السياسي والرئاسة أو عن طريق تحالف سياسي يدافع عن الحرّيات والديمقراطية، في حال إلغاء الأحزاب.

جاء ذلك على وقع انشقاق داخل النهضة، بعدما ارتفعت أصوات من داخل الحركة، تطالب بتراجع الغنوشي وانسحابه فوراً من المشهد السياسي وسحب الثقة من ذراعه الأيمن، رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، مقابل تعيين قيادة مؤقتة للحزب حتى إجراء مؤتمره القادم نهاية العام الحالي.

(ل د)