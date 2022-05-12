نشر الأكاديمي والمعارض السوري المقيم في محافظة اللاذقية السورية، منذر خدام، منشوراً على صفحته على الفيس بوك، تحدث فيه عن عمليات التغيير الديمغرافي الذي ينتهجه الاحتلال التركي في الشمال السوري، حيث قال "يجري الحديث عن عزم تركيا توطين نحو مليون ونصف مليون سوري لاجئ فيها في مناطق شمال حلب وفي عفرين. هذا الإجراء سوف يؤدي بالضرورة إلى تغيير ديمغرافي خطير سوف تكون له تداعياته على المنطقة وعلى سوريا أيضاً".

وأضاف "أي لاجئ أو نازح من حقه العودة إلى مكان سكنه وعيشه الذي نزح منه، ومن حقه بالطبع أن يقطن في أي أرض سورية شريطة ألا يلحق أي ضرر بقاطنيها".

وحذر "مشروع أردوغان خطير وينبغي إدانته. ربما تتكرر مأساة لواء (اسكندرون) من جديد".

وضمت تركيا، رسمياً، لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا، إلى أراضيها، عام 1939.

وأبدى المعارض السوري استغرابه حيال صمت حكومة دمشق قائلاً "الغريب هو صمت النظام السوري عن ما يجري في شمال سوريا؟!!".

وكانت قد كشفت وسائل إعلام تركية عن لقاءات جرت بين تركيا وحكومة دمشق في روسيا، وكان من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها هو موضوع عودة اللاجئين السوريين.

(م ش)